Pemex sube producción de petrolíferos y ventas nacionales de combustibles en agosto de 2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la producción y las exportaciones de petróleo reportadas de enero a agosto fueron mayores que en el mismo periodo en 2025.

En un comunicado, Pemex respondió ante informes relacionados con su baja producción. Y destacó los siguientes datos:

1. La producción de hidrocarburos líquidos en el periodo enero – agosto de 2026 es de 1.655 millones de barriles diarios, 2 por ciento mayor que en el mismo periodo de 2025.

2. Las exportaciones de crudo en agosto de 2026 fueron de 276 mil barriles diarios, derivado del mayor volumen enviado al Sistema Nacional de Refinación (SNR), que procesó 15 por ciento más que en agosto de 2025.

3. La producción de petrolíferos del SNR se incrementó en 22 por ciento en agosto de 2026, en comparación con 2025. En específico, la producción de gasolinas y diésel creció en 23 y 49 por ciento, respectivamente.

4. Lo anterior se traduce en una disminución de las importaciones y en un incremento en el volumen de las ventas nacionales del 15 por ciento en gasolinas y del 17 por ciento en diésel en agosto de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025.

El miércoles 30 de septiembre, Pemex compartió sus resultados operativos con cuatro días de retraso respecto a la fecha establecida en su propio calendario.

Como parte de los datos relevantes, la producción de petróleo crudo ascendió a 1 millón 336 mil barriles diarios en agosto, aunque este fue su nivel más bajo desde que hay registros de la petrolera, con una disminución anual de 2.7 por ciento.