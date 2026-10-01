Nafin lanza programa para financiar edificaciones sostenibles en México

Nacional Financiera presentó hoy el Programa de Edificaciones Sostenibles, que impulsa la descarbonización de los inmuebles en México mediante financiamiento y asistencia técnica, a fin de fomentar la adopción de criterios de eficiencia energética, reducción de emisiones y resiliencia climática en proyectos de construcción y renovación de edificios.

Mediante este esquema, Nafin pone a disposición una línea de crédito de hasta 100 millones de dólares, además de 1.5 mdd con asistencia técnica otorgados por la Agencia Francesa de Desarrollo, con una tasa de interés preferencial ajustada a las características de cada caso. El esquema cuenta también con el respaldo del PEEB Cool (Partnership for Energy Efficiency in Buildings), iniciativa internacional apoyada por el Fondo Verde para el Clima.

Durante el evento, el director general de Nacional Financiera y Bancomext, Carlos Torres Rosas, destacó que el programa tiene una especial importancia para Nafin y parte de una idea en la que creemos: la sostenibilidad es una decisión económica. Una construcción que consume menos energía y menos agua, que reduce sus emisiones y que está mejor preparada frente a los riesgos climáticos, contribuye al medio ambiente, reduce costos de operación, protege el valor del activo y fortalece una inversión en el largo plazo, aseveró.

Enfatizó que la banca de desarrollo tiene la responsabilidad de financiar muchas de las transformaciones de nuestra economía con instrumentos concretos.

Subrayó que esta iniciativa tiene un significado esencial dentro del proyecto que encabeza la presidenta Sheinbaum. “Su visión nos marca una ruta que estamos cumpliendo: ir hacia una economía más sostenible que genere bienestar, hacer más fuertes a nuestras empresas y aprovechar mejor nuestros recursos”.

Puntualizó que en Nafin queremos que esta visión se traduzca en proyectos, por lo que ahora se abre una puerta para que desarrolladores, instituciones financieras, empresas y profesionistas trabajemos juntos, y llevemos más proyectos sostenibles de la planeación a la realidad.

Indicó que es fundamental la cooperación internacional que se suma a este esfuerzo. Francia y Alemania, agregó, son aliados importantes para movilizar recursos y conocimiento hacia una economía con menores emisiones, y para Nafin, esta colaboración implica sumar capacidades y llevar el apoyo hacia proyectos modernos capaces de mejorar vidas.

El programa, ofrece también asistencia técnica especializada, sin costo para el beneficiario, en todas las etapas: desde la prefactibilidad, el diseño, la construcción y la operación. Este acompañamiento incluye estudios de factibilidad, evaluaciones de riesgos ambientales y sociales, simulaciones de desempeño, optimización energética, incorporación de la perspectiva de género y supervisión de las medidas de sostenibilidad.

Son elegibles las obras nuevas y las renovaciones de edificios para salud, educación, oficinas, centros comerciales, hoteles, servicios públicos, transporte, centros de datos e instalaciones industriales, entre otros.

De este modo, Nafin amplía su oferta de financiamiento y acompañamiento técnico para que el sector de la edificación avance hacia modelos de menor consumo de recursos y mayor resiliencia climática.

Al evento, asistieron Axel Stoll, consejero económico de la embajada de Francia en México; Clarissa Heisig, consejera para la cooperación y clima de la embajada de Alemania en nuestro país; Alexia Levesque, directora regional para México y Centroamérica de la Agencia Francesa de Desarrollo, y Philip Shukat, director del Cluster Clima de la Agencia de Cooperación Internacional GIZ.

Asimismo, participaron representantes de los sectores financiero, inmobiliario y de la construcción, así como de organismos de cooperación internacional, e incluyó un panel de especialistas del sector y un espacio de vinculación para identificar proyectos candidatos al programa.