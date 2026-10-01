Agresión en Torreón: ¿Por qué atacaron los exalumnos y qué dicen los testimonios?

La Fiscalía de Coahuila investiga qué habría motivado a los dos hermanos detenidos tras el ataque en una secundaria de Torreón. (Cuartoscuro).

El ataque ocurrido en la Escuela Secundaria Número 13, en el ejido La Unión de Torreón, Coahuila, habría tenido como contexto un conflicto de carácter emocional y, de acuerdo con las primeras declaraciones de los dos presuntos agresores, una posible admiración por personas que cometieron ataques similares en otros países.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Coahuila, Federico Fernández, señaló que los dos jóvenes detenidos, hermanos gemelos de 18 años y exalumnos del plantel, habrían referido inicialmente un “tema de sentimientos” contra integrantes de la institución.

Sin embargo, el funcionario también dio a conocer otra línea relacionada con el contexto de los jóvenes y sus posibles referencias a agresores de otros países.

“Es gente que trae un contexto delicado de desintegración familiar. No es un ataque dirigido a un directivo o personal. Es un tema que traían como referencias a personas de otras latitudes que en otro momento cometieron actos como estos”, declaró Fernández, de acuerdo con las primeras indagatorias.

Fernández indicó que esta línea de investigación es analizada por las autoridades y que incluso existe coordinación con personal de inteligencia federal para determinar si hay indicios de personas en otros estados que pudieran estar dando seguimiento a los jóvenes o que tuvieran interés en pertenecer a grupos de esta naturaleza.

En relación con los objetos empleados durante la agresión, el fiscal descartó de manera preliminar que se hubieran utilizado armas de fuego o que se hubieran registrado detonaciones de este tipo.

De acuerdo con los primeros análisis, los agresores habrían utilizado principalmente armas blancas y objetos tipo petardos.

Atacantes de Coahuila iban por las mujeres, según sus gritos

Durante los primeros minutos de la agresión, estudiantes de la Secundaria General Número 13 escucharon gritos que alertaron sobre las intenciones de los atacantes.

Según el testimonio de un alumno de segundo grado, primero se escuchó un estruendo y posteriormente una voz que decía: “Primer aviso” y “Vamos por todas las mujeres”.

Los estudiantes se refugiaron en sus salones y colocaron pupitres y sillas frente a las puertas para impedir el acceso. El alumno relató a medios locales que permanecieron atrincherados hasta que un prefecto llegó para coordinar su salida del plantel.