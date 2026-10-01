Jasmin Bugarín, del PRI al Verde: ¿Quién es la senadora designada por Morena en Nayarit?

Jasmin Bugarín Rodríguez será la coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nayarit.

Jasmin Bugarín Rodríguez fue designada por Morena como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, el pasado martes 28 de septiembre.

Su nombramiento no ha estado exento de polémica, primero porque la Comisión Nacional de Elecciones aplicó un criterio de género para definir quién encabezará los trabajos del movimiento rumbo a 2027 en Nayarit.

En segunda porque Morena la eligió pese a ser integrante del Partido Verde y con un amplio pasado por el PRI. Una tercera cuestión es que Jasmin Bugarín nació en Estados Unidos.

Bugarín es licenciada en Derecho y senadora con licencia y mantiene su militancia en el PVEM, partido al que se incorporó en 2019 después de desarrollar su primera etapa política en el PRI, en el cual militó desde 2012.

Fue diputada local de Nayarit entre 2014 y 2015 y diputada federal de 2015 a 2018 por el partido tricolor.

La polémica de la doble nacionalidad

Ante la polémica por una doble nacionalidad de la defensora de la 4T por Nayarit, Jasmine Bugarín Rodríguez, Morena y el Partido Verde Ecologista de México confirmaron que la coordinadora renunció a servir a Estados Unidos.

A través de un comunicado conjunto, confirmaron que Jasmin Bugarín Rodríguez, designada Coordinadora Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, ha manifestado públicamente su lealtad a México y su compromiso con el pueblo nayarita.

Afirmaron que tal como lo explicó Bugarín Rodríguez, desde hace años realizó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores los trámites mediante los cuales manifestó formalmente “su renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente a Estados Unidos, así como su adhesión a las leyes y autoridades mexicanas”. Dicha determinación fue nuevamente certificada en 2024.

¿Por qué Jasmin Bugarín nació en EU?

Jasmin Bugarín nació en Estados Unidos porque sus padres, campesinos nayaritas, tuvieron que migrar en busca de trabajo.

“Su historia es también la de millones de familias mexicanas que han salido del país para sostener a sus hijas e hijos, sin perder sus raíces ni sus vínculos con sus comunidades”, indicaron.

En el artículo 30, apartado A, fracción II, nuestra Constitución reconoce como mexicanas por nacimiento a las personas nacidas en el extranjero que sean hijas de madre mexicana o padre mexicano.

Con información de Karina Cancino y Quadratin.