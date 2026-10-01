México tiene petróleo, pero debe ganarse cada dólar de inversión: Petroleras de Reino Unido y Australia

México cuenta con recursos petroleros, infraestructura y experiencia para atraer nuevas inversiones; sin embargo, cada dólar destinado al desarrollo de proyectos en el país compite con oportunidades disponibles en otras regiones del mundo, advirtieron directivos de las petroleras Harbour Energy y Woodside Energy.

Durante el panel México upstream: ¿Puede el país competir por capital en un entorno de inversión selectivo?, organizado por S&P Global, Gustavo Baquero, director general de Harbour Energy, explicó que las compañías con portafolios internacionales evalúan distintos factores antes de decidir dónde colocar sus recursos.

“Cada dólar que una empresa como la nuestra invierte compite en distintas regiones, en distintos países”, señaló.

Entre los principales elementos considerados por las petroleras se encuentran la longevidad de las reservas, la rentabilidad de los activos, las tasas internas de retorno, el valor presente, la eficiencia del capital y el break-even, es decir, el precio mínimo del petróleo con el que un proyecto continúa siendo rentable.

Baquero destacó que esta competencia obliga a los países a ofrecer regímenes fiscales atractivos y condiciones adecuadas para inversiones que pueden permanecer durante décadas y generar regalías, impuestos, empleos y cadenas de valor.

En este sentido, señaló que México (Pemex) cuenta con proyectos suficientemente atractivos para competir dentro de los portafolios internacionales de las petroleras, aunque las decisiones de inversión se toman de manera pragmática y comparando las condiciones disponibles entre distintos países.

Certidumbre, la ecuación perfecta para aumentar la inversion en México

Por otra parte, Raymundo Piñones, country manager en México de Woodside Energy, coincidió en que actualmente las petroleras priorizan la eficiencia del capital y la generación de flujo de efectivo por encima de la simple acumulación de reservas.

Explicó que esta transformación responde, entre otros factores, a la incertidumbre sobre la demanda energética de largo plazo y a que las compañías cuentan con mayores oportunidades para colocar sus recursos en distintas provincias y países.

Ante este escenario, consideró que México debe demostrar que puede conjuntar sus ventajas geológicas con infraestructura, talento, cadenas productivas y un andamiaje regulatorio funcional.

“México debe demostrar que es un destino seguro para las inversiones”, afirmó Piñones, quien agregó que el país necesita ofrecer “certidumbre y consistencia” a los inversionistas.

El directivo también destacó que la asociación con Petróleos Mexicanos (Pemex) representa una ventaja para Woodside, debido al conocimiento que posee la empresa estatal sobre el subsuelo y el entorno operativo nacional.

A su juicio, combinar esa experiencia con la tecnología y el acceso a capital de compañías privadas representa una propuesta de valor sólida para desarrollar nuevos proyectos.

Por su parte, Baquero consideró que México debería continuar profundizando la colaboración entre Pemex y el sector privado, debido al elevado riesgo y las necesidades de capital de la industria petrolera.

“Esa combinación entre una empresa estatal, si es el modelo que se decide, tiene que venir acompañada también con la inversión privada”, apuntó.

El directivo destacó que las empresas privadas pueden aportar tecnología, capital y experiencia en la ejecución de proyectos, elementos necesarios para transformar el potencial petrolero del país en nueva producción.