Final de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026: Fecha, funciones en cine, horario, finalistas y todos los detalles

'La Casa de los Famosos México' se acerca a su gran final. Esto es todo lo que debes saber del reality show. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

Después de casi 10 semanas de convivencia, estrategias, nominaciones y eliminaciones, los participantes de La Casa de los Famosos México 2026 llegaron a su gran final, pero solo uno de ellos apagará sus luces.

Pero esta vez la despedida tendrá un ingrediente especial: además de la transmisión habitual por televisión y streaming, la gran final se transmite en las salas de cine, por lo que los seguidores del reality podrán vivir el desenlace en pantalla grande.

Días antes del último programa de la temporada, Ernesto Laguardia se consagró como el séptimo finalista de La Casa de los Famosos México y salió el pasado 30 de septiembre.

Ernesto Laguardia fue el séptimo finalista de ‘La Casa de los Famosos México’. (Foto: Cuartoscuro/ Fotarte El Financiero)

¿Cuándo es la final de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La gran final de la cuarta temporada será el domingo 4 de octubre de 2026, a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Será durante esta emisión cuando se conozca el orden definitivo de los habitantes y, finalmente, el nombre de quien ocupará el primer lugar de la temporada.

¿Dónde ver la final de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Existen tres opciones principales para seguir la última gala:

Las Estrellas: domingo 4 de octubre a las 20:30 horas.

domingo 4 de octubre a las 20:30 horas. ViX: transmisión en vivo de la gran final.

Cinépolis confirmó que proyectará el desenlace del reality en sus salas. Por el momento no está activa la preventa y se desconoce el costo de los boletos.

¿Quiénes son los finalistas de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Cinco finalistas van a llegar al último día de La Casa de los Famosos México 4, y entre ellos está el ganador absoluto.

Tras la salida de Ernesto Laguardia, los seis que permanecen son:

Mariana Ochoa

Karina Torres

Yahir

Gema Garoa

Memo Schutz

Ese Pérez

Cabe destacar que este jueves 1 de octubre se definirá al sexto lugar, decisión que está en manos del público.

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Los votos determinarán quién avanza hasta la gran final y quién se queda con el millonario premio de La Casa de los Famosos México. La votación es positiva: es decir, debes elegir al habitante que quieres apoyar para que gane.

Para emitir tu voto, sigue estos pasos:

Entra al sitio oficial de La Casa de los Famosos México y selecciona el apartado “VOTA”. También puedes acceder mediante el código QR que aparece durante las transmisiones en vivo. Selecciona al habitante que quieres apoyar. Presiona “Enviar voto” para registrar tu participación. Si tienes una cuenta de ViX Premium, puedes iniciar sesión para utilizar hasta 10 votos por día. Quienes no tienen la suscripción pueden emitir un voto. Los votos pueden concentrarse en un solo habitante o repartirse entre los participantes disponibles.

Mariana Ochoa es una de las finalistas de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Cuál es el premio de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

El ganador de la temporada de La Casa de los Famosos México se llevará un premio de 4 millones de pesos en efectivo, además del título como campeón de la edición 2026. El dinero ya se encuentra dentro de la casa: Galilea Montijo y Aldo de Nigris fueron los encargados de llevar el maletín durante la última gala de eliminación.

¿Quiénes han sido los ganadores de ‘La Casa de los Famosos México’?

Wendy Guevara fue la primera ganadora de La Casa de los Famosos México, quien llegó a la final acompañada de su Team Infierno.

El segundo vencedor del reality show fue Mario Bezares, quien con el Team Mar se ganó el apoyo del público y llegó al último programa con Arath de la Torre, Karime Pindter y Gala Montes.

El último ganador del programa de TV fue Aldo de Nigris, y aunque su Team Noche no llegó completo al final, consiguió ganarle a Dalilah Polanco.