Ernesto Laguardia es el séptimo finalista de ‘La Casa de los Famosos’ 2026: ‘No esperaba salir hoy’

Con la salida de Ernesto Laguardia quedan seis habitantes dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. (Foto: Cuartoscuro/ Fotarte El Financiero)

¡Ernesto Laguardia le dijo adiós a La Casa de los Famosos México 2026! Con su salida del reality show, el actor de telenovelas mexicanas como Quinceañera y Gatita de amor se convirtió en el séptimo finalista.

La decisión se dio a conocer tras la gala de este miércoles, la cual tuvo como invitada especial a la cantante Alejandra Guzmán, quien brindó un concierto para los habitantes de La Casa de los Famosos.

La salida del también actor de Nadie nos va a extrañar ocurre de cara a la final del programa de televisión, ya que será el domingo 4 de octubre cuando se conozca a la persona que apagará las luces de la casa más famosa de México.

¿Quién es el séptimo finalista de ‘La Casa de los Famosos’? Así anunciaron a Ernesto Laguardia

Al final de la gala del miércoles, Galilea Montijo, la conductora de televisión, fue la encargada de anunciar el nombre de la persona que saldría del reality show para convertirse en el séptimo finalista de La Casa de los Famosos 2026.

La decisión se tomó con base en la cantidad de votos que se acumularon a lo largo de esta semana. La conductora primero dio a conocer quiénes tenían un mayor volumen de votos.

Luego de descartar a concursantes como Yahir y Karina Torres, la elección final quedó entre la cantante Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia; no obstante, fue el actor quien obtuvo una menor cantidad de votos.

Ernesto Laguardia quedó eliminado de 'La Casa de los Famosos 2026', consagrándose como el séptimo finalista. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Con ello, el protagonista de algunos episodios de Mujer, casos de la vida real se convirtió en el séptimo finalista de La Casa de los Famosos México y se despidió del reality show.

A su salida, Ernesto agradeció a todas las personas que lo apoyaron durante su paso por el programa de televisión y por las ocasiones en las que lo salvaron de ser eliminado, aunque reconoció que no había pensado que él saldría esta noche.

“Me siento agradecido con todos, gracias por tanto amor, por salvarme en 5 ocasiones, fue un honor estar aquí en La Casa de los Famosos (...) No esperaba salir hoy, pero si el público lo decidió, es lo que importa”, afirmó.

¿Cuándo se dará a conocer al sexto finalista de ‘La Casa de los Famosos’?

Antes de llegar a la final de La Casa de los Famosos México, habrá una salida más en el programa de televisión, ya que se anunciará al sexto finalista en una gala similar a la de este miércoles.

Fecha: jueves 1 de octubre de 2026

jueves 1 de octubre de 2026 Hora: 10:00 de la noche

10:00 de la noche Dónde ver: Canal 5 y ViX

Galilea Montijo explicó que las votaciones para salvar a tu habitante favorito se abrirán durante la gala, en punto de las 9:30 de la noche, y se cerrarán antes de anunciar el nombre del sexto finalista del reality show.

Con la eliminación de Ernesto Laguardia, los concursantes que continúan dentro de La Casa de los Famosos son los siguientes:

Gema Garoa

Ese Pérez

Memo Schutz

Mariana Ochoa

Karina Torres

Yahir

El sexto finalista se convertirá en el último participante en salir de La Casa de los Famosos previo a la gran final.

¿Cuándo es la final de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La final de La Casa de los Famosos México está programada para el domingo 4 de octubre de 2026. A diferencia de las galas habituales, en esta ocasión iniciará a las 8:30 de la noche por el canal de Las Estrellas.

Cuándo: domingo 4 de octubre

domingo 4 de octubre A qué hora: 8:30 de la noche

8:30 de la noche Dónde ver: canal de Las Estrellas

El domingo, las votaciones se abrirán a las 7:45 p. m. durante la pregala con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, y será Galilea Montijo quien anuncie el momento en el que finalicen para realizar el conteo y anunciar al ganador de La Casa de los Famosos México 2026.