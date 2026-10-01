Jasmín Bugarín admite que aún tiene ciudadanía estadounidense: ‘Mi equipo y yo estamos en ese proceso’

Jasmín Bugarín, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, reconoció este jueves 1 de octubre que aún cuenta con la ciudadanía estadounidense y tiene vigente su pasaporte de Estados Unidos.

La ‘corcholata’ de Morena al gobierno de Nayarit explicó que su equipo jurídico ya trabaja en los trámites necesarios para renunciar a su nacionalidad ante las autoridades de Estados Unidos, rumbo a las elecciones de 2027.

“Mi equipo jurídico y yo ya estamos haciendo lo pertinente, teniendo claro la ruta, el trámite a seguir”, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

La también senadora con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aseguró que no tiene dudas sobre renunciar a su doble nacionalidad y sostuvo que está dispuesta a cumplir con los requisitos legales de Morena.

“Si tengo que hacerlo, más bien ya estamos investigando cuál es el siguiente paso a seguir, ya trazamos la ruta y estamos en ese proceso”, afirmó.

Jasmín Bugarín admite que aún tiene pasaporte estadounidense vigente

Durante la entrevista, Jasmín Bugarín fue cuestionada si aún cuenta con su pasaporte estadounidense vigente, a lo que la aspirante de Morena respondió: “Así es, aún cuento con pasaporte vigente”.

Ante esto, la coordinadora morenista explicó que aún tiene este documento porque anteriormente no se le había requerido realizar este procedimiento en los cargos públicos que ha ocupado. “Insisto, no se me había requerido anteriormente en mis encargos, pero pues eran otros tiempos”, señaló.

Bugarín argumentó que su postura está relacionada con el debate actual sobre la soberanía nacional y recordó que, antes de solicitar licencia como senadora, votó a favor de la iniciativa para evitar injerencias extranjeras en México.

“En estos tiempos de defensa de la soberanía nacional no debe de existir ni titubeos ni la más mínima duda”, sostuvo.

¿Por qué Jasmín Bugarín tiene ciudadanía estadounidense?

Jasmín Bugarín explicó que nació en Estados Unidos debido a que sus padres, originarios de Nayarit, migraron a ese país para trabajar. Aseguró, sin embargo, que es mexicana por nacimiento debido a que es hija de padres mexicanos.

“Yo soy mexicana por nacimiento. O sea, la Constitución es muy clara: en su artículo 30, en el apartado A, existen cuatro supuestos. En mi caso, yo estoy en el segundo: ser hija de padres mexicanos”, explicó.

La política señaló que tanto su padre como su madre nacieron en el rancho La Manga, en Nayarit. También sostuvo que su trayectoria política y pública se ha desarrollado en la entidad, donde ha sido diputada local, diputada federal en dos ocasiones y senadora de la República, actualmente con licencia.

“Yo no elegí dónde nacer, más sí elegimos a qué país representar”, afirmó.



