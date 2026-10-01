Copiloto que intentó secuestrar avión que iba a Israel ‘fue sometido a adoctrinamiento islamista’: Netanyahu

Donald Trump elogió a la compañía Boeing por el diseño de la aeronave que resistió un descenso en picada de casi 5 mil metros en menos de 1 minuto.

El copiloto que intentó secuestrar un avión que iba a Israel fue sometido a adoctrinamiento islamista, afirmó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu este jueves 1 de octubre.

Preguntado sobre quién ayudó a radicalizar al hombre, el primer ministro indicó que no lo sabía y que Israel estaba cooperando con la investigación.

“Llegaremos al fondo del asunto”, declaró en entrevista con el programa Fox and Friends de la cadena Fox News.

Preguntado acerca de si hay indicios de participación iraní, Netanyahu aclaró que “es demasiado pronto para decirlo”.

Un video grabado dentro del avión por Shota Musayev, un dentista que asistió al capitán, muestra al copiloto de rodillas, con las manos atadas a la espalda. Su nombre no se ha hecho público, y se desconoce en qué estado se encuentra.

Así fue como el capitán Smit Machchhar salvó a pasajeros de vuelo que iba a Israel

Ampliamente elogiado como otro de los héroes del vuelo, el piloto se encontraba estable, indicó durante la noche la embajada de India en Arabia Saudí.

Pasajeros del vuelo de FlyDubai, en el que iban 174 personas, en su mayoría israelíes, desde Emiratos Árabes Unidos hasta la ciudad israelí de Tel Aviv, han descrito cómo el capitán indio Smit Machchnar, ensangrentado, logró abrir la puerta de la cabina para dejarlos entrar antes de que forcejearan con el copiloto y estabilizaran un descenso tan brusco que el timón del aparato se desprendió.

“Nos sentimos indefensos, suspendidos en el aire, y no sabía a quién recurrir, pero todo fue instinto de supervivencia”, declaró una de las personas que intervino, Asaf Rajuan, en un comunicado compartido por la presidencia de Israel.

El copiloto, un ciudadano de Omán, estaba detenido y las autoridades saudíes estaban trabajando con varios países, incluido Israel, para tratar de determinar por qué intentó estrellar el avión.

El piloto indio identificado como Smit Machchhar, que resultó herido este miércoles durante un 'incidente de seguridad' en un avión de la compañía Flydubai. (@IsraelMFA/EFE)

“Se están examinando todos los escenarios posibles, desde terrorismo hasta trastornos mentales. Por ahora no se descarta nada”, manifestó un funcionario con conocimiento del tema que habló bajo condición de anonimato.

Funcionarios del Gobierno de Benjamin Netanyahu exigieron que el copiloto sea enviado a Israel para la investigación, aunque no estaba claro si se aceptará la petición, agregó la fuente.

Arabia Saudí no tiene relaciones diplomáticas formales con Israel, pero existe una cooperación en seguridad e inteligencia de larga data a través de canales alternativos.

¿Por qué el aterrizaje del avión fue calificado de milagro?

En el caos que se desató unas dos horas y media después de despegar, el avión descendió de 10 mil metros a 5 mil 100 metros en aproximadamente un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y aterrizar en Tabuk, según Flightradar24, que identificó la aeronave como un Boeing 737 Max 8.

FlyDubai añadió que miembros de la tripulación a bordo ayudaron a asegurar el avión, pero no dio más detalles.

Yaniv Hayoun, un pasajero israelí del vuelo de Flydubai que hizo un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí y que lleva la ropa manchada de sangre, es recibido en la puerta de llegadas del aeropuerto internacional Ben Gurion. (Tomer Appelbaum/AP)

El director de la escuela de vuelo de Nueva Zelanda donde se formó el capitán indio, Philip Kean, lo calificó de “milagroso, en el sentido de que el avión nunca, jamás fue diseñado para ese tipo de picado y sobrevivir a eso; el avión, de hecho, no se desintegró por completo”.

El presidente Donald Trump elogió a la empresa estadounidense Boeing por producir un avión “que fue capaz de soportar fuerzas G y tensión muy por encima de aquello para lo que fue diseñado”.