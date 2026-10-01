GBM Advisors impulsa una nueva era para la asesoría financiera en México

La expansión del acceso a las inversiones en México está planteando un nuevo desafío para la industria financiera: contar con una mayor capacidad de asesoría profesional. En este contexto, GBM Advisors celebró la cuarta edición de Pioneros 2026, encuentro que reunió a más de 1,300 asistentes presenciales y al menos 3,500 participantes en línea.

Realizado el 30 de septiembre en Expo Santa Fe, el encuentro congregó a especialistas, instituciones y referentes nacionales e internacionales para analizar las transformaciones que están redefiniendo la asesoría financiera, desde el uso de inteligencia artificial hasta la construcción de portafolios y la planeación patrimonial.

El crecimiento del mercado mexicano dimensiona el reto. De acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, los activos administrados por fondos de inversión alcanzaron 5.3 billones de pesos a julio de 2026, más del doble que en 2020, mientras que el número de clientes pasó de alrededor de 3 millones a más de 18 millones en ese mismo periodo.

Para Luis Felipe Madrigal Mier y Terán, Director Ejecutivo de GBM Advisors, esta evolución demanda avanzar no solo en el acceso a productos financieros, sino también en la disponibilidad de profesionales capaces de acompañar a los inversionistas.

“México ha avanzado enormemente en democratizar el acceso a las inversiones. El siguiente paso es democratizar también el acceso a una asesoría profesional de calidad”, señaló.

Uno de los ejes centrales de Pioneros 2026 fue el papel que tendrá la tecnología en esta transformación. La inteligencia artificial puede ayudar a procesar información, automatizar tareas y hacer más eficiente la operación de los asesores, aunque el criterio profesional y la relación con el cliente mantienen un papel central.

“Entender qué quiere lograr cada inversionista y ayudarlo a convertir esos objetivos en mejores decisiones financieras” seguirá siendo parte del valor de la profesión, explicó Madrigal.

A lo largo de más de 17 conferencias, paneles y conversaciones, los participantes abordaron temas como inteligencia artificial, nuevas expectativas digitales de los inversionistas, modelos de portafolios, renta fija, innovación y tendencias de inversión.

El programa contó con la participación de instituciones como Vanguard, S&P Dow Jones Indices, Global X ETFs, Prudential, AXA Seguros, Franklin Templeton, BBVA, SURA Investments, Lazard, iShares by BlackRock, J.P. Morgan, la Bolsa Mexicana de Valores y BIVA, entre otras.

Para GBM Advisors, la profesionalización de la asesoría implica desarrollar capacidades que van más allá del conocimiento de productos y mercados, incorporando planeación financiera, construcción de portafolios, comunicación y herramientas tecnológicas.

Con Pioneros 2026, la firma busca fortalecer una comunidad de asesores preparada para acompañar a un número creciente de mexicanos que participan en los mercados financieros, en una etapa donde tecnología, conocimiento y confianza convergen para transformar la relación entre inversionistas y profesionales.