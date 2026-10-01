EU entrega 20 fugitivos a México: Ha regresado más de 370 en dos años

EU ha regresado a México a más de 370 personas requeridas por la justicia mexicana. (Foto: X del Embajador Ronald Johnson)

Estados Unidos entregó a México a más de 20 fugitivos requeridos por autoridades mexicanas por delitos graves, con lo que superan los 370 devueltos desde el inicio del segundo mandato del presidente, Donald Trump, informó este jueves el embajador estadounidense, Ronald Johnson.

El diplomático detalló en la red social X que las personas entregadas son buscadas por delitos que incluyen vínculos con organizaciones que Washington clasifica como “narcoterroristas”, homicidio, lavado de dinero, secuestro, tentativa de homicidio, agresión, robo, violencia doméstica, posesión de drogas y otros delitos relacionados con estupefacientes.

“Estas devoluciones forman parte de los esfuerzos compartidos de nuestros países para hacer rendir cuentas a los criminales”, afirmó Johnson, quien acompañó su mensaje con fotografías de varios de los fugitivos bajo custodia de agentes estadounidenses.

El embajador no precisó la identidad de los entregados, el lugar de sus detenciones ni el mecanismo jurídico utilizado para devolverlos a México.

Intercambio de delincuentes entre México y EU

La cifra supone un nuevo incremento respecto de las 313 personas que Johnson aseguró en junio que Estados Unidos había entregado a autoridades mexicanas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Ese dato surge después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum insistiera en su reclamo por reciprocidad en materia de extradiciones, en medio de los señalamientos contra gobernadores como el de Sinaloa, ahora con licencia, Rubén Rocha, por presuntos nexos con el crimen organizado y el narcotráfico.

En mayo, la Cancillería informó que, entre enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, México había presentado 269 requerimientos de extradición o detención provisional a Estados Unidos, sin que hasta entonces se hubiera concretado una extradición formal.

Las devoluciones anunciadas por Washington pueden realizarse por vías distintas al procedimiento de extradición, por lo que ambas cifras no son directamente comparables.

El intercambio de fugitivos ha ganado peso en la agenda bilateral de seguridad.

¿Qué personas buscadas por la ley ha enviado México a EU?

En sentido contrario, México ha realizado tres traslados masivos de personas reclamadas por Estados Unidos al amparo de su Ley de Seguridad Nacional.

El primero, el 27 de febrero de 2025, incluyó a 29 personas; el segundo, el 12 de agosto de ese año, a 26 personas; y un tercero, en enero de 2026, a 37.

En total, esos tres operativos trasladaron a 92 personas a Estados Unidos, entre ellas dirigentes y operadores de organizaciones criminales acusados de narcotráfico, homicidio, secuestro, lavado de dinero y otros delitos federales y estatales.

Entre ellos, capos de la droga como Rafael Caro Quintero, requerido por el asesinato del agente de la agencia antidrogas DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena; Los hermanos Treviño Morales, alias Z-40 y Z-42, exdirigentes de los Zetas, incluido el hermano del Mencho, exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Antonio Oseguera Cervantes, entre otros.