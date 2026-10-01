¡Pon la alarma! ¿A qué hora inicia la segunda preventa de ‘Avengers: Doomsday’?

Los héroes más poderosos de Marvel están cada vez más cerca de regresar a la pantalla grande. Avengers: Doomsday reunirá a personajes de diferentes franquicias del MCU, con Robert Downey Jr. de vuelta en la saga, aunque esta vez como Victor von Doom.

La primera preventa despertó una alta demanda entre los seguidores en México, quienes buscaron asegurar un lugar para descubrir el próximo capítulo de la saga antes de su llegada regular a los cines. Esto provocó fallas en las páginas oficiales de las principales cadenas de cine del país.

Sin embargo, todavía queda otra oportunidad para quienes no compraron entradas o prefieren experiencias diferentes para ver la cinta dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables también de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

¿Cuándo inicia la segunda preventa de ‘Avengers: Doomsday’ en México?

Los seguidores del universo de Marvel tendrán una nueva oportunidad para conseguir entradas. Cinépolis y Cinemex abrirán la segunda preventa de Avengers: Doomsday este viernes 2 de octubre de 2026, después de una primera etapa enfocada en las funciones en formato Infinity Vision.

Esta nueva venta anticipada permitirá acceder a otros formatos y a una mayor cantidad de salas de cine. Los boletos podrán adquirirse mediante los sitios web y las aplicaciones de ambas cadenas.

Por ahora, Cinépolis y Cinemex no han confirmado oficialmente una hora exacta para el inicio de esta segunda preventa. Sin embargo, Cinemex pidió a sus seguidores “poner su alarma y mantenerse al pendiente” de la venta. Se espera que esté disponible a partir de las 00:00 horas de este viernes.

¿En qué formatos estará disponible ‘Avengers: Doomsday’?

La nueva película de los Avengers llegará a diferentes formatos y tipos de sala, entre ellos Infinity Vision, tradicional, VIP, Platino, ScreenX y 4DX, según cada complejo.

En el caso de las funciones en IMAX, la disponibilidad será particular, debido a que Avengers: Doomsday comparte su periodo de estreno con Dune: Parte Tres, por lo que los horarios dependerán de la disponibilidad de cada sala.

¿Qué se sabe sobre la película ‘Avengers: Doomsday’?

Avengers: Doomsday reunirá a distintos grupos de héroes para enfrentar una nueva amenaza encabezada por Victor von Doom, mejor conocido como Doctor Doom, personaje interpretado por Robert Downey Jr.

La historia volverá a colocar al multiverso como uno de sus elementos centrales y conectará a personajes procedentes de diferentes franquicias de Marvel.

La película juntará en una misma historia a integrantes de los Avengers, Los 4 Fantásticos y los X-Men, además de otros personajes que forman parte del MCU.

La dirección estará a cargo de Anthony y Joe Russo, quienes también estuvieron al frente de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

La aparición de Doctor Doom también servirá como enlace con Avengers: Secret Wars, producción que continuará esta historia y cuyo estreno está previsto para diciembre de 2027.

¿Quiénes están en el elenco de ‘Avengers: Doomsday’?

Avengers: Doomsday reunirá a personajes de distintas etapas de Marvel, desde integrantes de los Avengers y Los 4 Fantásticos hasta los X-Men.

Sin embargo, uno de los aspectos que causa mayor expectativa es el regreso de Robert Downey Jr. a una película de Marvel, después de interpretar a Tony Stark / Iron Man durante la Saga del Infinito.

Entre los actores y personajes confirmados se encuentran: