México vs. Estados Unidos: Fecha, horario, transmisión y lo que debes saber del ‘Clásico de la Concacaf’

México liga dos victorias consecutivas ante el conjuto de Estados Unidos, incluido el triunfo en la final de a Copa Oro de 2025. (Fotografía. Shutterstock)

La Selección Mexicana tendrá una nueva oportunidad para conseguir su primera victoria en la era de Rafael Márquez, pero enfrente estará su principal rival de la zona. El conjunto tricolor se medirá ante Estados Unidos este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en su tercer partido de preparación de esta Fecha FIFA.

México llegará al ‘Clásico de Concacaf’ después de empatar 1-1 ante Colombia y Perú. En ambos encuentros tuvo que venir de atrás para rescatar la igualada, aunque dejó escapar oportunidades que pudieron darle su primera victoria bajo el mando del ‘Kaiser’.

Mientras tanto, la escuadra de las barras y las estrellas presenta un panorama diferente. Los dirigidos por Mauricio Pochettino ganaron sus primeros amistosos ante Perú y Chile, en medio de un proceso de renovación generacional que abre espacio a nuevos futbolistas.

¿Cuándo y dónde ver México vs. Estados Unidos EN VIVO?

El partido será el tercero de los 4 compromisos que México tendrá durante esta Fecha FIFA, antes de encarar los cuartos de final de la Nations League en noviembre. Los aficionados mexicanos tendrán distintas opciones para seguir el encuentro, tanto por televisión abierta como en plataformas de streaming:

Partido : Estados Unidos vs. México

: Estados Unidos vs. México Fecha : sábado 3 de octubre

: sábado 3 de octubre Horario : 20:00 horas, tiempo del centro de México

: 20:00 horas, tiempo del centro de México Sede : State Farm Stadium, Glendale, Arizona

: State Farm Stadium, Glendale, Arizona Transmisión: Canal 5, Azteca 7, ViX Premium, Prime Video y Claro Sports Premium en YouTube

Después de medirse ante Estados Unidos, el conjunto de Rafael Márquez cerrará su gira frente a Chile el próximo 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Gilberto Mora ya anotó su primer gol con la Selección Mexicana. [Fotografía. Cuartoscuro] (Moisés Pablo Nava)

¿Cómo llegan México y Estados Unidos al amistoso del ‘Clásico de la Concacaf?

Rafael Márquez todavía busca su primera victoria como entrenador de la Selección Mexicana, tras la salida de Javier Aguirre después del Mundial de 2026. Su etapa comenzó el pasado 26 de septiembre contra Colombia en Baltimore, partido en el que el cuadro azteca recibió un gol tempranero de Luis Suárez y tuvo que remar contracorriente.

México generó varias oportunidades para responder, pero los postes evitaron el empate en más de una ocasión. La recompensa llegó en el segundo tiempo, cuando Gilberto Mora superó a la defensa colombiana dentro del área y marcó el 1-1, que significó su primer gol con la Selección Mayor.

Para el segundo encuentro, Márquez apostó por un equipo más joven ante Perú. Jairo Vélez adelantó al conjunto sudamericano, pero el defensa Víctor Guzmán respondió al inicio del complemento con un remate de cabeza tras un tiro libre cobrado por Denzell García. El marcador no volvió a moverse y México sumó su segundo empate consecutivo.

Los primeros partidos también dejaron un pendiente en el ataque mexicano, ya que delanteros como Santiago Giménez, Germán Berterame y Armando ‘La Hormiga’ González todavía no consiguen marcar bajo las órdenes de Rafael Márquez.

Estados Unidos comenzó su nuevo ciclo después del Mundial 2026 con Mauricio Pochettino al frente y una combinación de futbolistas experimentados y jóvenes. El entrenador argentino inició esta etapa con una convocatoria que incluyó a 13 jugadores que participaron en la Copa del Mundo y 12 elementos que recibieron su primer llamado con el conjunto norteamericano.

En la cancha, los estadounidenses fueron contundentes: vencieron 4-1 a Perú y posteriormente superaron 4-2 a Chile, por lo que llegarán al encuentro contra México con 8 goles a favor en sus primeros 2 compromisos de esta ventana internacional.

Uno de los futbolistas a seguir será Sebastian Berhalter, quien destacó ante Chile con un gol y una asistencia en el triunfo estadounidense. En contraste, una de las principales ausencias será Christian Pulisic, extremo del AC Milan, quien no fue convocado para estos amistosos.

¿Cómo quedaron los últimos enfrentamientos entre México vs. Estados Unidos?

El encuentro en Arizona será el partido número 80 entre México y Estados Unidos, una rivalidad con más de 9 décadas de historia. El balance favorece al conjunto tricolor, con 38 victorias, por 25 triunfos de los estadounidenses y 16 empates.

El cuadro azteca ganó los últimos 2 enfrentamientos ante su acérrimo rival, incluido el 2-1 en la final de la Copa Oro 2025. Sin embargo, antes de esta racha, México acumuló 7 partidos sin vencer a Estados Unidos, entre septiembre de 2019 y octubre de 2024.

Este amistoso, un nuevo capítulo del ‘Clásico de Concacaf’, será una buena prueba para que México y Estados Unidos midan fuerzas antes de encarar los próximos torneos de la región, donde se espera que ambas selecciones lleguen a las instancias finales.