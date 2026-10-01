150 diputados de Morena van por la reelección o por una alcaldía; Monreal les pide cuidar su imagen

En medio de críticas por ausentarse de las sesiones de la Cámara, entre 130 y 150 diputados de la bancada de Morena buscarán la reelección o un cargo de alcaldía en las elecciones del 2027.

“En Morena, el número estimado, por las conversaciones que he tenido con diputadas y diputados, tendremos una inscripción de entre 130 y 150 legisladores que se quieren reelegir”, reveló el coordinador de la mayoría morenista, Ricardo Monreal.

A propósito de que este jueves 1 de octubre inicia el registro vía digital de los aspirantes, de acuerdo con la convocatoria publicada por la dirigencia nacional de Morena, Monreal indicó que “empieza el registro, los aspirantes a la reelección estarán sometidos a una encuesta en sus distritos y, en razón de eso, el partido seleccionará”.

¿Pedirán licencia los diputados de Morena?

Detalló que a los que quieran buscar la reelección o postularse candidatos a presidentes municipales “no se les obliga a solicitar licencia, por disposición del partido, pero por orden del Instituto Nacional Electoral (INE), no debe haber uso de bienes y recursos públicos” en beneficio de sus campañas.

Precisó que no están obligados a pedir licencia porque “con ese número de solicitudes y que se retiraran, sería caótico el trabajo legislativo y las sesiones”.

El coordinador aprovechó el momento y pidió a los diputados de todos los partidos que busquen la reelección u otras postulaciones, a cuidar su imagen y asistir a las sesiones a trabajar, después de las críticas públicas por el alto ausentismo en el pleno durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador, en la sesión del miércoles 29 de septiembre.

La última reelección

Sobre las peticiones de reelección, explicó que “es un número importante porque es la última oportunidad legal para su posible reelección”, debido a la reforma constitucional aprobada para prohibir la reelección, que entrará en vigor en la siguiente elección federal del 2030.

“Esta será la última ocasión en que se permita la reelección; a partir del 2030 está prohibida la reelección a cualquier puesto de elección popular; ya está legislado, está vigente la norma jurídico-constitucional, y vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, meses o años”, precisó.

Sobre su caso personal, se descartó para la reelección, informó que no se inscribirá y dijo que se pondrá a la disposición del partido; si no lo necesitan se irá de maestro a la UNAM, dijo. “Será el partido el que decida si hago falta, y si no, me iré al aula universitaria de manera permanente”, comentó.