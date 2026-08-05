Diputados morenistas, a buscar reelección sin dejar el cargo

Los diputados morenistas que aspiren a la reelección en 2027 no tendrían que separarse del cargo, así lo anunció la dirigente nacional del partido guinda, Ariadna Montiel, pues la ley no lo exige. Aunque la convocatoria para la elección de diputados se retrasó, Montiel dijo que esta viene en el sentido de permitir a los diputados hacer campaña y legislar.

Arma Somos México ‘comité’ por la libertad de Ruffo

Somos México ha definido su prioridad: defender a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California vinculado a proceso por huachicol, y para ello creó un ‘Comité Plural’ para exigir su libertad, el cual estará presidido por la hija del exmandatario, Verónica Ruffo. Las prioridades del partido debutante llaman la atención, por lo menos en apariencia, pues a menos de un mes de que inicie el proceso electoral donde se jugarán la permanencia, poco han hablado de su estrategia para obtener votantes y evitar la extinción tras su primer proceso electoral.

El R1 y su carta a los Reyes Magos

Ramón Ángel Álvarez Ayala, El R1, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tramitó a través de sus abogados dos amparos contra la extradición a Estados Unidos. Parece una carta a los Reyes Magos o no sabrá que con la ‘4T’ el amparo no significa nada si la intención del gobierno de Estados Unidos es tenerlo en una de sus prisiones. O será que El R1 no se habrá enterado de los 92 casos de capos expulsados de México, muchos incluso con amparos en trámite contra la extradición. Por lo pronto, el capo espera en El Altiplano su futuro.

Alistan pasarela en plenaria de Morena

A poco menos de un mes de iniciar el periodo ordinario, la bancada de Morena en San Lázaro ya definió la lista de funcionarios que desfilarán por el Palacio Legislativo: Marcelo Ebrard, titular de Economía; Rosa Icela Rodríguez, de Gobernación; Edgar Amador, de Hacienda; Omar García Harfuch, de Seguridad, y Luisa María Alcalde, de la Consejería Jurídica. Al evento también acudirá la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, así como la presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, quienes seguramente darán instrucciones a los legisladores sobre el despliegue territorial que tienen que hacer de cara al proceso electoral del próximo año.

Descanso sagrado

“Disculpe, INE, ¿qué días laboran?”, cuestionó la senadora Mayuli Martínez a la autoridad electoral por aquello de que los consejeros tienen sus vacacionzotas mientras los morenistas ya entraron a campaña anticipada. La panista compartió un video en X donde simpatizantes de la senadora Andrea Chávez, aspirante a la gubernatura de Chihuahua, ondean banderas con la leyenda “Es Andrea” y extienden una megalona con su rostro. El acontecimiento hizo que la quintanarroense pusiera los ojos en blanco.

Silencio sobre la muerte del perrito policía

Ya pasaron varios días de la muerte de Boss, un elemento canino (K9) de la Fiscalía capitalina que encabeza Bertha Alcalde, dependencia que no ha podido, o no ha querido, explicar qué fue lo que realmente pasó. El silencio se ha prestado a versiones de abusos y maltrato contra éste y otros perros de la corporación. Incluso, ya hay denuncias internacionales, como la presentada ante Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés), la organización de derechos de los animales más grande del mundo. ¿No será más fácil explicar con la transparencia que tanto pregonan?