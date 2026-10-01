CDMX solicita techo de deuda de 3 mil 500 mdp para 2027; ¿para qué usará los recursos?

Juan Pablo de Botton Falcón señaló que los recursos de financiamiento de 2027 se destinarán a inversión pública. (Foto: X / Juan Pablo de Botton Falcón)

La Ciudad de México prevé disminuir 0.6 por ciento real su endeudamiento durante 2027, razón por la cual solicitó al Congreso federal un techo de endeudamiento neto de 3 mil 500 millones de pesos, el mismo monto autorizado para este año, afirmó Juan Pablo de Botton Falcón.

En entrevista, el secretario de Administración y Finanzas de la capital destacó que el endeudamiento permitirá mantener el aumento de la inversión pública, que en los últimos dos años se incrementó 55 por ciento, al mismo tiempo que disminuye la deuda de la ciudad.

“Es un modelo que implica mayor confianza, mayor inversión, mayores beneficios para la ciudadanía y una reducción de la deuda de la ciudad”, destacó.

¿A qué dedicarán los recursos de financiamiento de 2027?

De Botton señaló que los recursos de financiamiento de 2027 se destinarán a inversión pública, particularmente a proyectos de electromovilidad, agua y otras acciones vinculadas con la estrategia ambiental de la capital.

Explicó que el gobierno capitalino utiliza mecanismos y vehículos financieros como el FIMAS, Bono Verde y FOMIX para captar, administrar y dirigir recursos económicos hacia proyectos de alto impacto ambiental y social.

Como ejemplo, destacó el Bono Verde por 3 mil millones de pesos, colocado a un plazo de 10 años, cuya demanda superó más del doble del monto ofrecido. Los recursos financiarán las líneas 5 y 6 del Cablebús.

La Línea 5 conectará Magdalena Contreras con Álvaro Obregón y tendrá más de 15 kilómetros, mientras que la Línea 6 comunicará Milpa Alta con Tláhuac.

De Botton señaló que la colocación recibió un reconocimiento internacional en Nueva York como el mejor financiamiento de transporte urbano de América Latina del año anterior.

El bono verde por 3 mil millones de pesos fue colocado a una tasa fija de 9.30 por ciento a 10 años, lo que implica un pago de intereses de alrededor de 279 millones de pesos anuales.

El secretario afirmó que la demanda registrada permitió elegir entre distintas posturas de inversionistas y obtener condiciones financieras competitivas, lo que, dijo, refleja la confianza en las finanzas de la capital.

¿Cómo ayudará el bono verde a la CDMX?

Añadió que el bono verde forma parte de una estrategia ambiental que también incluye el impuesto ecológico introducido en 2025, cuyos recursos se destinan a mejorar el medio ambiente y el bienestar animal.

Para 2027, indicó, el objetivo será mantener finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles, incrementar la inversión y reducir la deuda pública. Sobre el déficit, no proporcionó una cifra específica durante la entrevista.

Para 2026, la CDMX tiene presupuestado un déficit fiscal de 17 mil 727 millones de pesos entre el gasto y los ingresos que financiarán ese gasto.