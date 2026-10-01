Santiago Nieto denuncia ante el IMPI uso ilegal del logotipo del Gobierno de México en espectaculares

Santiago Nieto exigió identificar y sancionar a quienes están financiando ilegalmente esta propaganda engañosa.

Este 1 de octubre de 2026, Santiago Nieto Castillo, coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) una solicitud de inicio de investigación por infracción administrativa de oficio.

Lo anterior deriva del uso no autorizado e ilegal del logotipo oficial del Gobierno de México en espectaculares instalados en la ciudad de Querétaro.

La medida jurídica responde a la colocación de publicidad en la vía pública en la que se atribuye engañosamente al proyecto del Tren México-Querétaro la responsabilidad de la carga y lentitud del tránsito vehicular en la capital queretana.

El coordinador de la 4T en Querétaro enfatizó que se trata de una severa transgresión en materia de propiedad intelectual utilizada para confundir a la ciudadanía y desplegar una campaña de desinformación contra la obra pública federal.

Los espectaculares donde aparece el logotipo oficial del Gobierno de México se encuentran instalados en la zona de El Mirador, en la ciudad de Querétaro.

En un espectacular, se menciona:

“Precaución, tránsito lento derivado de la obra federal carretera México-Querétaro”, y remata con el logotipo del Gobierno de México.

“No permitiremos que se confunda a la población sobre el origen de esa falsa información”, sostuvo Nieto Castillo, al tiempo que agradeció el apoyo institucional del titular del IMPI, el Dr. Vidal Llerenas, para dar seguimiento a la indagatoria.

Asimismo, exigió identificar y sancionar a quienes están financiando ilegalmente esta propaganda engañosa para vulnerar la imagen de las instituciones federales.

Esta denuncia administrativa ante el IMPI se suma a las exigencias dirigidas a las autoridades electorales del estado de Querétaro, para que conduzcan con imparcialidad y celeridad las investigaciones sobre presuntas irregularidades normativas y actos anticipados en la entidad queretana, garantizando la legalidad y el respeto a las instituciones.