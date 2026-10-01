¿Amenaza de tiroteo en la Prepa 6 de la UNAM? Hallan casquillo y presunta nota atribuida a comunidad Incel

La UNAM desplegó un operativo tras el supuesto hallazgo de un casquillo en la Prepa 6. (imagen ilustrativa)

El presunto hallazgo de un casquillo y una nota con amenazas, que presuntamente pertenece a la subcultura Incel, provocó la movilización de autoridades ante el riesgo de un tiroteo en la Escuela Nacional Preparatoria 6 ‘Antonio Caso’ de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Usuarios en redes sociales difundieron el hallazgo del casquillo junto con la nota en uno de los baños de la institución.

¿Qué sabemos de la amenaza de tiroteo en la Prepa 6 de la UNAM?

Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el hallazgo del casquillo ni de la nota en el bachillerato de la UNAM. La información se difundió en redes sociales debido a un video en el que se observa a una persona que manipula el papel con sus pies y revela parte del contenido de la nota.

“ARRIBA INCELS”, se lee en el papel junto a la bala. Además, se reportó que los alumnos se quejaron de la falta de acción de las autoridades hasta no encontrar la bala, de acuerdo con el diario Reforma, que además reveló que el ataque estaba planeado para las 10:00 horas de este jueves 1 de octubre, y supuestamente en el marco de la conmemoración de las víctimas de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.

Además, se difundieron imágenes de un binomio canino de Protección Civil en los baños del plantel de la UNAM, supuestamente como respuesta a los reportes de la comunidad.

Reforma informó que no se detectó peligro para la comunidad escolar tras la revisión ni armas de fuego dentro del plantel.

El caso quedará a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la espera de que confirmen el origen del mensaje y determinen responsabilidades relacionadas con el hallazgo.

La Prepa 6 de la UNAM no se ha pronunciado oficialmente sobre el hallazgo, y tampoco la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Con información de Reforma.