¿Qué significa ser un Incel, comunidad contra las mujeres mencionada en la serie ‘Adolescencia’ de Netflix?

Adolescencia, serie de Netflix, nos cuenta la historia del asesinato de Katie, donde el principal sospechoso es uno de sus compañeros en la escuela, quien fue llamado un Incel.

El término aparece en la serie de Netflix inspirada en hechos reales para referirse a un grupo de personas con ideologías en contra de las mujeres.

¿Pero qué significa ser un Incel? Esta es una palabra utilizada en el programa de TV que tiene relevancia en el caso criminal.

Jamie Miller es el principal sospechoso del asesinato de Katie en la serie 'Adolescencia'. (Foto: IMDB)

¿Qué significa el término Incel, que aparece en la serie ‘Adolescencia’?

El término Incel se empleó por primera vez en la década de los 90 y es un acrónimo de ’célibes involuntarios’ (Involuntary celibates en inglés) y esto hace alusión a los hombres que se consideran incapaces de formar un vínculo de pareja con una vida sexual activa a pesar de que desean tener una relación amorosa, de acuerdo con la BBC.

Esta es una ideología contra las mujeres porque las culpan de su fracaso amoroso y sexual tras declarar que a ellas solo les importa el dinero y la apariencia física, además de tacharlas de manipuladoras.

En la serie de Netflix se añade la teoría del 80-20 que menciona Adam, hijo del investigador Bascombe cuando interroga alumnos en la escuela donde estudiaba Katie.

De acuerdo con lo mostrado en el programa de TV, esto se refiere a que el 80 por ciento de las mujeres únicamente se fija en el 20 por ciento de los hombres, dejando al resto sin una posibilidad para tener una pareja.

Asimismo, se menciona la creencia de la píldora negra (metáfora de la pastilla roja de la película Matrix), donde la comunidad Incel “motiva” a que los hombres la tomen para “abrir los ojos” y descubrir que las mujeres los oprimen para alcanzar una vida plena y que “su destino está sellado desde su nacimiento por fuerzas que escapan a su control”, se lee en la publicación de la BBC.

Adam, hijo el detective Bascombe, es quien nombre a los Incel por primera vez en la serie 'Adolescencia'. (Foto: IMDB)

CNN informa que existen casos reales de violencia de los grupos Incel contra las mujeres, por ejemplo el de Elliot Rodger, autor de una matanza con armas de fuego y cuchillos en California, de acuerdo con las investigaciones se consideraba un Incel.

En 2021, Alex Minassian atropelló a 10 personas en Toronto, las autoridades notaron que en sus redes sociales hablaba del “inicio de una rebelión Incel”.

Este tipo de ideología se relaciona con ’La manosfera‘, que es un conjunto de creencias consideradas machistas y misóginas por la BBC, donde “existe una sensación de insatisfacción ante el supuesto derecho a tener relaciones sexuales que las mujeres les niegan (...) abogan por la violencia contra las mujeres y contra otros hombres que tienen la suerte de tener relaciones”.

Stephen Graham (izq.) es creador y protagonista de la serie 'Adolescencia'.

¿La serie ‘Adolescencia’ está basada en una historia real?

Stephen Graham, creador y actor de la serie de Netflix inspirada en hechos reales, concedió una entrevista para la página de la plataforma de streaming donde reveló que la historia de Jamie y Katie es una ficción, pero se basó en casos de violencia en los menores de edad.

“La serie no está basada en un caso real en concreto, pero sí recuerdo dos casos de menores de edad que asesinaron a jovencitas que me llamaron mucho la atención y fue entonces cuando me puse a buscar qué era realmente lo que estaba pasando con esa problemática”.

Otra de las realidades mostradas en la nueva miniserie de Netflix es la de la pérdida del control acerca del contenido consumido por los menores de edad en los dispositivos electrónicos.

Daisy Greenwell, fundadora de la iniciativa Infancia Libre de Teléfonos Inteligentes (SFC, en inglés) comenta que el drama muestra de forma “brillante” los temores que tienen los padres sobre los teléfonos móviles y la pérdida de control sobre el contenido que sus hijos consumen en internet.

“La serie Adolescencia tiene el peor de los escenarios, donde, dentro de tu hogar, tu hijo se ha radicalizado y se convierte en alguien a quien no reconoces. Pese a tus esfuerzos como padre y las horas invertidas en tus hijos, nos recuerda que puede estar pasando algo en tu casa sin tú saberlo”, declaró Greenwell.

Reparto de ‘Adolescencia’: ¿Qué actores participan en la serie de Netflix?

La miniserie de Netflix ya está disponible en su totalidad en la plataforma de streaming y consta de 4 episodios con un tiempo promedio de una hora de duración.

Los actores y actrices que aparecen en el programa de TV son los siguientes: