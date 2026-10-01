La historia de cómo Peppino Mazzullo, voz de Topo Gigio, vio al ratón cuando era niño: ‘Es un duendecillo’

Peppino Mazzullo, actor italiano que acompañó durante décadas al personaje de Topo Gigio, murió a los 100 años en su casa de Santo Stefano di Briga, localidad de Mesina, Sicilia. El intérprete estuvo detrás de la característica voz del ratón desde 1961 hasta 2006.

Su vínculo con la marioneta creada por Maria Perego no se limitó a prestarle su voz. Mazzullo también escribía textos e improvisaba los diálogos de Topo Gigio, además de crear “¿Pero qué me dices?”, una de las frases más características del personaje en la televisión italiana.

Sin embargo, Mazzullo aseguraba que su historia con el simpático ratón había comenzado mucho antes de entrar a un estudio de televisión. Poco antes de cumplir 100 años recuperó una peculiar anécdota de su infancia: decía que había “conocido” a Topo Gigio cuando apenas tenía 2 años.

¿Por qué Peppino Mazzullo decía que conoció a Topo Gigio cuando era niño?

En una entrevista con el medio La Sicilia, Peppino Mazzullo recordó un extraño episodio de su infancia: una mañana despertó y vio lo que describió como un pequeño ratón a los pies de su cama.

“Me asusté, intenté llamar a mi madre, pero me quedé sin voz. Al cabo de un rato, quizás porque sintió lástima por mí, el ratón desapareció. Le conté todo a mi madre y ella me consoló: ‘Es un duendecillo, te traerá buena suerte’”, relató el actor italiano.

Décadas después, Mazzullo recordó aquel episodio de su infancia cuando conoció a Topo Gigio en la cadena RAI. Al ver la marioneta creada por Maria Perego y Federico Caldura, aseguró que sintió que ya la conocía y la relacionó con aquella extraña figura que había visto cuando era niño.

“Cuando la vi, se me puso la piel de gallina. Ya la conocía, pero no podía contárselo a nadie”, comentó Mazzullo.

Aquella primera versión de Topo Gigio distaba de la imagen que posteriormente conquistó a varias generaciones. Mazzullo recordaba que la marioneta todavía se encontraba en una etapa rudimentaria, con problemas incluso para mantener unidas algunas de sus partes. Pese a ello, decidió tomarla y comenzó a hacerla hablar.

Entre quienes presenciaron aquel momento se encontraba el actor y comediante Gino Bramieri, quien escuchó la voz que Mazzullo improvisó para el personaje.

“Me dijo que no olvidara esa voz, porque creía que me haría rico. Y así fue”, relató.

Aquel encuentro marcó el inicio de una relación profesional que se extendió durante 45 años. Mazzullo comenzó oficialmente como la voz de Topo Gigio en 1961 y permaneció detrás del singular ratón hasta 2006.

El personaje de Topo Gigio estuvo en transmisiones en casi 50 países. (Fotografía. Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Quién fue Peppino Mazzullo, la histórica voz de Topo Gigio?

Peppino Mazzullo nació en Santo Stefano di Briga, Mesina, y desarrolló una trayectoria vinculada con el teatro, la radio y la televisión. Estudió en la Academia de Artes Cinematográficas de Roma y en la Academia de Arte Dramático de Milán antes de dedicarse profesionalmente a la actuación.

Su nombre quedó ligado principalmente a Topo Gigio. Además de prestarle su voz, Mazzullo escribía textos para el personaje y utilizaba la improvisación como una de sus principales herramientas frente a la marioneta.

Durante aquellos años, Topo Gigio apareció en programas como Canzonissima, el Festival de Sanremo y Zecchino d’Oro, además de diferentes producciones de la RAI. La voz de Mazzullo también acompañó al personaje en encuentros televisivos con figuras como Cino Tortorella, Memo Remigi y Raffaella Carrà.

Topo Gigio se convirtió en un fenómeno internacional que llegó a cerca de 50 países, como México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Japón y España. En nuestro país, la voz del personaje estuvo a cargo de Gabriel Garzón durante más de tres décadas.

Peppino Mazzullo murió el 30 de septiembre de 2026, meses después de alcanzar los 100 años. El actor había celebrado su centenario el 6 de junio, acompañado por habitantes de Santo Stefano di Briga, donde participó en un festejo realizado en la Piazza San Giovanni.

Mazzullo recordó hasta sus últimos días aquella historia de su infancia, en la que un pequeño “duende” que le traería buena suerte terminó por relacionarse con Topo Gigio, personaje que lo acompañó durante gran parte de su carrera como actor.