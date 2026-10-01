¿Están listos chicos? Detienen a ‘El Cangreburger’, socio de la Familia Michoacana en CDMX

La detención de El Cangreburguer ocurrió en Milpa Alta; la Fiscalía lo investiga por su posible participación en extorsiones, despojos y un homicidio. (FGJ-CDMX).

¿Llegó desde Fondo de Bikini? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) detuvo en flagrancia a Uriel “N”, alias “El Cangreburguer” o “El Rolex”, por narcomenudeo en la alcaldía Milpa Alta.

“Uriel ‘N’ es identificado como presunto colaborador de ‘El Seven’, señalado como líder de una facción de ‘La Familia Michoacana’”, informó la Fiscalía capitalina en un comunicado.

La detención ocurrió la noche del 30 de septiembre de 2026. De acuerdo con la Fiscalía, Uriel “N” es identificado como presunto colaborador de Juan “N”, alias “El Seven”, presunto líder de una facción de “La Familia Michoacana” capturado a inicios del año.

La célula delictiva que dirigía tenía presencia en Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, así como en municipios colindantes del Estado de México y Morelos.

Las investigaciones relacionadas con este grupo están vinculadas con delitos de extorsión, despojo, narcomenudeo y homicidio.

En el caso de Uriel “N”, las líneas de investigación apuntan a su probable participación en actividades de extorsión y despojo en las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta.

Además, el hombre es investigado por su posible intervención en un homicidio cometido durante 2026 en Tláhuac, de acuerdo con la información de la Fiscalía capitalina.

¿Dónde tenía presencia la célula delictiva de ‘El Seven’?

A partir del cruce de información digital y técnica, así como de otras labores realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI), las autoridades establecieron la identidad de Uriel “N” y su presencia tanto en el Estado de México como en la zona sur de la Ciudad de México.

Tras su detención, el presunto colaborador de “El Seven” quedó a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía CDMX señaló que los trabajos de investigación continúan para esclarecer la probable participación de Uriel “N” en otros hechos delictivos y establecer si existen más personas involucradas.

La dependencia recordó que, en cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas mencionadas en el comunicado se presumen inocentes y serán tratadas como tales durante todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.