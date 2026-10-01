Santiago Nieto critica modelo del PAN en Querétaro: ‘Está encareciendo la vida de las familias’

Santiago Nieto es el coordinador de la defensa de la Transformación en Querétaro.

El costo de mantener un hogar en Querétaro se colocó entre los más elevados del país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Gasto (ENG) 2025 del INEGI, datos que Santiago Nieto utilizó para cuestionar el modelo de gobierno del PAN en la entidad.

El coordinador de Morena en Querétaro sostuvo que las cifras muestran una presión creciente sobre la economía de las familias y afirmó que el desarrollo económico del estado no necesariamente se ha traducido en mejores condiciones para los hogares.

De acuerdo con el INEGI, el gasto corriente monetario promedio de los hogares queretanos fue de 27 mil 228 pesos mensuales durante 2025, equivalente a 81 mil 685 pesos trimestrales. Con ese indicador, Querétaro ocupó el segundo lugar nacional, solo detrás de la Ciudad de México, con 28 mil 188 pesos mensuales.

Nieto ha cuestionado anteriormente que el crecimiento económico de Querétaro haya beneficiado de manera homogénea a la población. En una entrevista concedida en 2024, señaló que los gobiernos panistas contribuyeron a la industrialización del estado, pero también criticó desigualdades regionales y la falta de desarrollo en zonas como la Sierra Gorda y el Semidesierto.

¿Cuánto gastan las familias de Querétaro?

La ENG 2025 establece que el gasto corriente monetario nacional fue de 19 mil 310 pesos mensuales por hogar. Los principales destinos fueron alimentos, bebidas y tabaco, con 34.9 por ciento, y transporte y comunicaciones, con 20 por ciento.

En Querétaro, el promedio mensual de 27 mil 228 pesos colocó al estado por encima de Nuevo León, donde el gasto fue de 26 mil 905 pesos, aunque por debajo de la Ciudad de México.

La encuesta del INEGI fue levantada entre diciembre de 2024 y enero de 2026, con una muestra efectiva de 28 mil 668 viviendas y representatividad a nivel nacional y estatal.