Afores alcanzan un récord de deuda pública y apuntalan demanda en volatilidad global

Según los últimos datos del banco central, los fondos, conocidos como Afores, gestionaban el mes pasado 4,3 billones de pesos. (Shutterstock).

En agosto, los fondos de pensiones mexicanos incrementaron sus tenencias de deuda pública en pesos a un nivel récord, lo que contribuyó a apuntalar la demanda en un contexto de volatilidad global que inquieta a los inversores extranjeros en este mercado en expansión.

Según los últimos datos del banco central, los fondos, conocidos como Afores, gestionaban el mes pasado 4,3 billones de pesos (241.000 millones de dólares) en bonos locales. Estas tenencias han aumentado un 6% desde principios de año y un 32% desde el inicio de 2025.

La demanda de los Afores representa un punto positivo para las finanzas públicas, debilitadas por el lento crecimiento, el creciente costo de mantener a la estatal Petróleos Mexicanos y las ventas de inversionistas extranjeros.

Su papel podría adquirir mayor importancia en los próximos años ante la preocupación de que los bonos mexicanos en dólares pierdan su calificación de grado de inversión, lo que podría aumentar la dependencia del gobierno del mercado local.

“Para México, esta es una historia completamente subestimada”, afirmó Natalia Gurushina, economista jefe de mercados emergentes de VanEck. Los fondos de pensiones representan una “enorme fuerza estabilizadora” en momentos de volatilidad.

Solo en marzo, tras el inicio de la guerra en Oriente Medio, los inversores extranjeros retiraron más de 1.000 millones de dólares de los instrumentos de deuda locales mexicanos después de dos meses de entradas de capital .

“Cuando hay turbulencias globales, los inversores extranjeros pueden obtener ganancias, retirarse o huir; estos no venden. Mantienen sus posiciones”, dijo Gurushina. “Y eso es precisamente lo que quiere el gobierno”.

La amenaza

Los bonos del gobierno federal constituyen actualmente una de las principales fuentes de financiación del gobierno federal, un hecho que podría adquirir especial importancia si sus opciones para emitir deuda en los mercados internacionales se vieran limitadas por la pérdida de su calificación crediticia de grado de inversión.

En mayo, Moody’s Ratings rebajó la calificación crediticia de México al nivel más bajo de grado de inversión, justo después de que S&P Global Ratings revisara su perspectiva de estable a negativa.

Según Citi, a principios de este año, los bonos soberanos podrían experimentar salidas de capital de entre 5 mil y 7 mil millones de dólares, impulsadas por la caída de la calificación crediticia de México, si esta bajara a la categoría de bono basura.

El rápido crecimiento de Afores podría compensar gran parte de esa caída. Se prevé que los activos bajo gestión de los fondos aumenten de los 9 billones de pesos actuales a 12 billones de pesos para 2030. Y si bien Afores se está expandiendo a otras clases de activos, como los alternativos, la renta fija sigue representando la mayor parte de sus carteras.

Según Todd Martínez, codirector del grupo de deuda soberana de Fitch Ratings para las Américas, estos fondos incluso podrían ayudar a evitar una rebaja de la calificación crediticia de México a la categoría de bono basura.

El gobierno mexicano está “bien posicionado para cubrir casi todas sus necesidades de financiamiento en el mercado interno”, afirmó Martínez. Esto representa una “fortaleza y es beneficioso para la calificación crediticia de México, lo que podría permitirle mantener el grado de inversión”.