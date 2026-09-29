Tercer Informe de Delfina Gómez: nuevos mercados, plazas públicas, deportivas… una obra en cada municipio del Edomex

Delfina Gómez presentará. su Tercer Informe de Gobierno, en el que habla de los avances obtenidos en su administración.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez rinde su Tercer Informe de Gobierno este miércoles 30 de septiembre, destacando que durante su administración se han realizado más de 2 mil 500 proyectos de infraestructura en los 125 municipios del Estado de México, con una inversión de 20 mil millones de pesos en obra pública.

En el marco de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMex”, la mandataria estatal señaló que los trabajos incluyen nuevos mercados, plazas públicas y unidades deportivas, además de acciones para mejorar vialidades y recuperar espacios para las familias mexiquenses.

Destaca la construcción de 200 kilómetros de Senderos Seguros y la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte, de Naucalpan a Tepotzotlán.

En materia deportiva, el Gobierno estatal ha construido y equipado espacios para apoyar la preparación de deportistas de alto rendimiento, el desarrollo de nuevos talentos y ofrecer lugares seguros a los jóvenes.

La gobernadora difunde bajo el lema “El Poder de Cumplir”, una serie de spots en los que presenta acciones de su administración en temas como seguridad, combate a la pobreza, generación de empleos, nuevos sistemas de transporte, salud y bienestar.

Delfina Gómez presentará su Tercer Informe de Gobierno este 30 de septiembre ante la Legislatura local y, posteriormente, ofrecerá un mensaje en el Teatro Morelos de Toluca, como parte de la rendición de cuentas por sus primeros tres años al frente del Estado de México.