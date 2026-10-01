Muerte de familia en Montemorelos: Fiscalía investiga si madre asesinó a sus tres hijos

“Se realiza primeramente la privación de la vida de la pareja y los dos menores. Posteriormente sale y ultima al otro menor y se priva de la vida”, explicó Flores. (Cuartoscuro).

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León perfiló como principal línea de investigación que Cinthia Abigail Tamez Rivera asesinó a sus tres hijos y a su pareja sentimental en Montemorelos y posteriormente se quitó la vida, aunque las indagatorias permanecen abiertas para esclarecer por completo la secuencia de los hechos.

El fiscal general, Javier Flores Saldívar, explicó que la reconstrucción de las escenas y los primeros estudios periciales apuntan a que la mujer habría utilizado la misma arma para cometer los homicidios. La investigación también contempla una discusión que habría ocurrido antes del ataque.

“Se realiza primeramente la privación de la vida de la pareja y los dos menores. Posteriormente sale y ultima al otro menor y se priva de la vida”, explicó Flores al referirse a la secuencia que hasta ahora han reconstruido los investigadores.

El funcionario señaló que uno de los principales indicios es el arma localizada en poder de la mujer. “El arma es un calibre .38, pistola automática. Los casquillos coinciden entre el ubicado donde se priva de la vida la señora, con los diversos occisos que se encontraban en el domicilio”, afirmó.

El caso salió a la luz este miércoles, cuando Cinthia y uno de sus hijos fueron encontrados muertos dentro de una camioneta Jeep en el sector de Los Fresnos, cerca del camino a Hualahuitas, en el municipio de Montemorelos. Posteriormente, agentes ministeriales acudieron a una vivienda relacionada con la familia, donde localizaron a Leodegario Moya Garza y a los otros dos menores sin vida.

Las víctimas fueron identificadas como Cinthia Abigail Tamez Rivera, de aproximadamente 33 años; su pareja, Leodegario Moya Garza, de 28 años, y sus hijos Gustavo, de cuatro años; Bruno, de 11, y Cristian, de 10 años.

¿Cómo fueron las últimas horas de Cinthia y su familia?

La Fiscalía también investiga las últimas horas de la familia. De acuerdo con los primeros datos, durante la noche habría ocurrido una reunión en el domicilio y posteriormente una discusión. Las autoridades revisan cámaras de seguridad, testimonios y otros indicios para establecer qué ocurrió antes de los disparos.

Después de conocerse el caso también cobraron relevancia las publicaciones que Cinthia realizaba en TikTok. La mujer mantenía una actividad constante en redes sociales, donde compartía videos de su vida cotidiana, reuniones, paseos y momentos junto a sus hijos.

Horas antes del hallazgo de los cuerpos, publicó un video en el que aparece a bordo de un vehículo tipo RZR mientras escucha música. La grabación estaba acompañada por el mensaje: “No todos conocen mi lado cu?&%o. Yo soy capaz de quemar mi casa por ver la del vecino arder, y aun sabiendo que también me va a llevar la ve/”a”.

Aunque los indicios analizados hasta ahora apuntan a que Cinthia fue responsable de las cuatro muertes y posteriormente se quitó la vida, la carpeta de investigación permanece abierta.