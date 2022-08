Sindicato Mexicano de Electricistas aprueba la compensación vitalicia de AMLO

El Sistema de Compensación Vitalicia que anunció la actual administración en beneficio de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro fue bien visto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Si bien sugirió algunos cambios en favor de los pensionados, consideró que se repara el daño ocasionado por el anterior gobierno federal que extinguió la compañía en 2009.

A través de un comunicado, firmado por Martín Esparza Flores, secretario general del SME, así como por José Humberto Montes de Oca, secretario de exterior, y el Comité Central y Comisiones Autónomas, expusieron que la Compensación Vitalicia por justicia social aliviará la situación de vida de extrabajadores de LyFC que cumplen con los requisitos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Sin embargo, aún queda mucho por hacer para alcanzar la justicia y la reparación del daño que el Estado mexicano le adeuda a las y los extrabajadores de LyFC. El Sistema no debe constituir un hecho aislado. Nos parece impostergable la reinserción laboral en la Comisión Federal de Electricidad de todos aquellos extrabajadores de Luz y Fuerza que no alcancen el requisito de antigüedad para acceder al Sistema de compensación por justicia social”, manifestó el SME.

Según el decreto, la Compensación Vitalicia dará una percepción mensual en dinero y en especie, más un pago anual equivalente a 54 días de “salario diario integrado indemnizatorio” a la fecha de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Tendrá como beneficiarios a las personas que al 11 de octubre de 2009 estaban al servicio del extinto organismo descentralizado.

Lo anterior siempre que tengan una antigüedad de al menos 19 años, seis meses y un día, y que actualmente se encuentren con vida, no estén jubilados y no formen parte del esquema de rentas vitalicias a través de Agroasemex. Tampoco deben recibir alguna otra prestación derivada de la relación de trabajo que existió con Luz y Fuerza del Centro. Por ningún motivo será heredable ni transferible a ninguna otra persona, expuso el documento.

Sin embargo, el Sindicato Mexicano de Electricistas no estuvo de acuerdo en la parte de que los jubilados no tendrán acceso a la compensación, pues aseveró que no pueden ser excluidos por haber aplicado a su derecho constitucional a una pensión o se encuentran inscritos en el programa de renta vitalicia. Por ello, solicitaron su inclusión.

Además, pidieron la reinserción laboral inmediata en la CFE de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que no cumplen con el requisito de una antigüedad , que no se renunciará a la recuperación de su materia y zona de trabajo hasta alcanzar la reintegración laboral de todos sus agremiados en la Comisión, la excepción del pago de impuesto, mediante un crédito fiscal del gobierno a todas las percepciones derivadas del Sistema .

“En este sentido, el SME incluirá estos planteamientos a su pliego de peticiones que actualmente negocia con el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Este próximo12 de septiembre llevaremos estos planteamientos a Palacio Nacional”, concluyó, a la par de que llamó a los extrabajadores de Luz y Fuerza a unificar sus esfuerzos para lograr estos fines.