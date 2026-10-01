Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 1 de octubre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 1 de octubre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 1 de octubre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa, la mandataria podría referirse a que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ubicó a Ismael ‘El Mayito Flaco’ Zambada Sicairos en la Ciudad de México.

Este reporte surge luego de las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro contra La Mayiza y tras 40 personas, en el que incluía a Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de Sheinbaum a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 30 de septiembre?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que la Interpol retirara la ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, señalados como presuntos factureros.

Comentó que solicitará una explicación a la Interpol de por qué quitó la ficha contra el matrimonio.

Aprovechó para criticar la publicación del NYT sobre una supuesta investigación de dos agencias de Estados Unidos contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presunto contrabando de combustible.

Comentó que no tiene conocimiento de una investigación por parte de la FGR contra ‘Andy’ López Beltrán. Y puntualizó que la nota señala que no hay confirmación.