Wall Street abre con ganancias tras resultados de reporte de empleo en EU: ¿Cómo cotiza HOY?

Las negociaciones de renta variable al interior de Wall Street se ven impulsadas por la posibilidad de que la Fed no necesite ajustar inmediatamente las tasas de interés al alza, ya que el reporte de empleo para la economía estadounidense reflejó una mayor debilidad de la anticipada durante el noveno mes del año.

Bajo este escenario, el Nasdaq reporta un incremento de 1.34 por ciento, en los 27 mil 230.73 enteros, le sigue el S&P 500 con 1.02 por ciento más, colocándose en las 7 mil 744.85 unidades, mientras que el Dow Jones avanza 0.36 por ciento, en los 51 mil 111.34 puntos.

Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de análisis de Actinver, detalló que, “en conjunto, los datos apuntan a una menor demanda de trabajadores y fortalecen la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga la tasa sin cambios en su reunión de octubre”.

Por su parte, del lado de Europa, el DAX registra la mayor ganancia al avanzar 1.38 por ciento, hasta las 25 mil 284.26 unidades, le sigue el CAC 40 con un alza de 1.15 por ciento, en los 7 mil 925.29 puntos, el IBEX 35 sube 0.73 por ciento, para colocarse en las 19 mil 144.40 unidades, mientras que el FTSE 100 reporta un avance de 0.58 por ciento, en los 10 mil 488.51 enteros.

Del mismo modo, el mercado local abre con números dispares, ya que el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.17 por ciento, el cual opera alrededor de las 63 mil 936.52 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores cede 0.20 por ciento, en un nivel de mil 291.32 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos reportan pérdidas de 3.36 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 89.79 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 100.25 billetes verdes por unidad, baja 1.95 por ciento.