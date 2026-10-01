Christa Pike y Tony Carruthers: Las dos ejecuciones fallidas por inyección letal en Tennessee en este 2026

El caso de Christa Pike llevó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, a suspender las ejecuciones restantes de 2026.

Christa Pike, la primera mujer condenada a muerte en Tennessee en más de 200 años, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital durante su intento de ejecución este miércoles, pero su caso no es el único procedimiento de pena capital que ha fallado en el estado en lo que va de 2026.

Meses antes, el 21 de mayo, ocurrió algo similar con Tony Carruthers, otro recluso del corredor de la muerte que debía ser ejecutado mediante inyección letal. En su caso, el equipo encargado no logró encontrar una segunda vía intravenosa adecuada, como lo exige el protocolo, por lo que la ejecución tuvo que ser cancelada.

¿Por qué falló la ejecución de Tony Carruthers?

Carruthers debía ser ejecutado mediante inyección letal en Tennessee, pero el procedimiento fue cancelado después de que el personal encargado pasara alrededor de una hora intentando encontrar una vena adecuada para establecer una vía intravenosa de respaldo.

Según el Departamento de Correcciones del estado, los trabajadores médicos consiguieron establecer una vía intravenosa principal, pero no pudieron colocar la segunda vía que exige el protocolo de ejecución. También fracasaron los intentos de establecer una vía central, por lo que las autoridades decidieron detener el procedimiento.

La abogada de Carruthers, Maria DeLiberato, estuvo presente durante el intento y dijo que observó cómo su cliente se encogía y gemía mientras los funcionarios intentaban encontrar una vena. Poco después de que la ejecución fuera cancelada, el gobernador Bill Lee le concedió un indulto de un año.

Carruthers fue devuelto a su celda y la ejecución quedó aplazada. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte (Death Penalty Information Center) registra el procedimiento del 21 de mayo como una ejecución fallida por inyección letal.

Tony Carruthers habría sufrido un derrame cerebral y parálisis parcial tras el intento de ejecución fallido.

¿Quién es Tony Carruthers?

Carruthers, de 57 años, fue condenado a muerte tras ser declarado culpable de los secuestros y asesinatos de 1994 de Marcellos Anderson; su madre, Delois Anderson; y Frederick Tucker.

De acuerdo con Amnistía Internacional, Carruthers fue uno de los tres hombres acusados por esos asesinatos. Dos de ellos fueron llevados a juicio en 1996, después de que el tercer acusado muriera en prisión. Carruthers fue condenado por tres cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte.

Según informó la agencia Associated Press, no existen pruebas físicas que vinculen a Carruthers con los homicidios; fue condenado principalmente con base en el testimonio de personas que afirmaron haberlo escuchado confesar o hablar de los delitos. Entre ellas figura un hombre que más tarde se reveló que era informante de la policía y que dijo a los medios que le pagaron por su testimonio.

Sus abogados señalan que durante las apelaciones, Carruthers fue obligado a representarse a sí mismo durante el juicio después de que un juez determinara que había perdido su derecho a contar con un abogado. Amnistía Internacional sostiene que esa decisión vulneró salvaguardas internacionales relacionadas con el derecho a la defensa en casos de pena de muerte.

La organización también señaló que sus abogados de apelación atribuyeron su comportamiento frente a los abogados designados a una discapacidad mental grave y sostuvieron que no era competente para ser juzgado, defenderse por sí mismo ni ser ejecutado.

No obstante, los tribunales estadounidenses rechazaron las apelaciones que buscaban detener su ejecución.

El caso de Christa Pike ha sido retomado en distintas series y documentales dedicados a crímenes reales. (Correccionales de Tennessee/EFE)

¿Por qué Christa Pike sobrevivió a su ejecución en Tennessee?

El caso de Christa Pike, ocurrido el 30 de septiembre, llevó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, a suspender las ejecuciones restantes de este año y ordenar una investigación independiente. La mujer de 50 años permanece hospitalizada en condición crítica después de que le administraran dos dosis del fármaco utilizado para la inyección letal sin que muriera.

Su abogado Randy Spivey informó que Pike continúa con vida y recibe atención médica. De acuerdo con testigos citados por Associated Press, durante el procedimiento permaneció consciente durante parte del tiempo y manifestó molestias en el brazo. Después continuó respirando después de que se le administrara una segunda dosis de pentobarbital.

La defensa de Pike también señaló que durante el procedimiento se utilizaron al menos siete agujas en un periodo de aproximadamente una hora y que una de ellas parecía doblada cuando fue retirada de su brazo. Sus abogados han pedido que se le conmute la pena de muerte.

El gobernador Lee calificó lo ocurrido como “profundamente preocupante” y ordenó una revisión independiente para determinar qué sucedió. El Departamento de Correcciones de Tennessee, por su parte, sostuvo que el personal siguió el protocolo establecido.

Trump, sorprendido por la ejecución fallida de Christa Pike

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este jueves a la ejecución fallida de Christa Pike y calificó la situación como “muy interesante”.

Durante una breve conferencia de prensa en Texas, Trump expresó su sorpresa por el hecho de que las autoridades no pudieran completar el procedimiento de aplicación de la pena de muerte y consideró que la ejecución “no debería ser tan difícil”.

El mandatario dijo que se trató de una ejecución donde “el medicamento no funcionó correctamente” y decidió no opinar más, al asegurar que se trata de un tema que concierne al estado donde sucedió el inesperado suceso.

Con información de AP y EFE.