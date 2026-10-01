Donald Trump ‘hace territorio’: Sale a campaña para animar el voto republicano en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , viaja este jueves a los estados de Texas y Oklahoma, dos bastiones del Partido Republicano, para animar a sus bases a votar ante las elecciones de medio mandato del próximo mes, en las que podría perder la mayoría en el Congreso, según las encuestas.

El mandatario tiene previsto visitar una fábrica en Denton (Texas) y dar un mitin en Durant (Oklahoma), dos estados donde se espera una cómoda victoria republicana, pero en los que aumenta el pesimismo dentro del partido sobre su capacidad para retener el control del Congreso debido a la impopular guerra de Irán .

Preguntado por la prensa al salir de la Casa Blanca sobre por qué eligió esos dos estados, Trump dijo que ganó las presidenciales “por mucho”, pero que acude allí para asegurarse de garantizar la victoria republicana en las legislativas.

El conflicto que Estados Unidos libra contra la República Islámica desde el 28 de febrero no ha logrado su objetivo declarado de acabar con el régimen de los ayatolás y puede pasar factura a los republicanos debido al aumento del precio de la gasolina derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz .

Según una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press-NORC, el 65 por ciento de los estadounidenses culpa a las políticas de Trump del elevado coste de la vida.

Al ser cuestionado sobre el comentario de su nuera, Lara Trump, de que la guerra de Irán podría “costarle” las elecciones , el mandatario opinó lo contrario y afirmó que la ofensiva debería “beneficiarle”, dado que, según dijo, ha logrado impedir que Irán obtenga un arma nuclear .

“El petróleo bajará en cuanto Irán termine, y prácticamente ya han terminado”, apuntó.

JD Vance también sale a estados republicanos

El vicepresidente, JD Vance, se encuentra este jueves en Florida, otro estado considerado un bastión republicano, pero donde las encuestas sitúan una caída del respaldo entre el voto latino por la dura campaña de redadas y deportaciones de Trump .

Algunos republicanos empiezan también a desmarcarse, como la congresista de Florida, María Elvira Salazar, quien aspira a renovar su escaño y dijo recientemente que Trump ha ido “demasiado lejos” con su política migratoria.

El miércoles, Trump celebró en la Casa Blanca una ceremonia para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, una celebración que no llevó a cabo el año pasado y en la que animó a los latinos a salir a votar el 3 de noviembre.

El mandatario admitió que su Gobierno tiene problemas para trasladar su mensaje a los votantes: “Estamos haciendo un trabajo extremadamente malo de promoción, y un trabajo extremadamente grandioso de gobernar el país”, dijo.