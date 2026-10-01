Trabajadores del IMSS dan portazo a la sede de su sindicato nacional en CDMX; ¿Por qué protestan?

Trabajadores del IMSS protestaron contra Rafael Olivos y dieron portazo en la sede sindical de CDMX. (Captura de pantalla de video).

Trabajadores del IMSS irrumpieron la noche de este miércoles en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), ubicada en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, luego de más de nueve horas de movilización y bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México.

Los manifestantes llegaron al inmueble sindical después de mantener cerradas vialidades como Circuito Interior, Juan Escutia y Constituyentes. .

En la sede del sindicato, los trabajadores del IMSS colocaron cadenas y candados en las rejas del edificio, mismos que posteriormente fueron retirados. Después derribaron una puerta e ingresaron por la fuerza al inmueble.

Elementos de la Policía Metropolitana se colocaron en el acceso para impedir el ingreso, aunque aproximadamente 50 personas lograron entrar y permanecieron en diálogo con personal sindical.

Los inconformes exigieron la renuncia del dirigente nacional del SNTSS, Rafael Olivos, así como la realización de un congreso extraordinario y mejores condiciones laborales. También rechazaron el incremento salarial de 2.9 por ciento y reclamaron la falta de insumos y material para atender a los derechohabientes.

Entre sus demandas también señalaron incertidumbre laboral y el traslado de trabajadores a otros estados sin viáticos ni aumento de sueldo.

Durante la protesta en el IMSS, los manifestantes insistieron en que la sede sindical les pertenece porque fue adquirida con las cuotas gremiales, por lo que cuestionaron que el inmueble permaneciera cerrado.

La movilización comenzó alrededor de las 11:00 horas en la zona de Zamora y Juan Escutia y posteriormente se extendió a vialidades como Constituyentes y Circuito Interior. Los cierres provocaron afectaciones a la circulación hacia zonas como Roma, Condesa y otros puntos del centro y sur de la capital.

Sindicato del IMSS condena presuntas agresiones y llama a establecer condiciones para el diálogo

Por la noche, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social sostuvo que ha mantenido disposición para escuchar a los trabajadores inconformes y establecer un diálogo directo, “siempre y cuando existan las condiciones”.

En un comunicado, señaló que ha planteado recibir a una representación de los manifestantes para desarrollar una conversación ordenada y exponer sus exigencias.

El sindicato afirmó que no ha sido posible concretar una mesa de diálogo debido a que no se ha alcanzado un acuerdo cómo y quiénes participarían en el encuentro.

Asimismo, condenó presuntas agresiones contra personas, así como daños a las instalaciones.

“El lanzamiento de piedras u otros objetos, las agresiones contra personas, los daños a instalaciones o los intentos de ingresar por la fuerza a un inmueble ponen en riesgo la integridad de manifestantes, trabajadores, personal que se encuentra en las instalaciones”, indicó.

La organización sostuvo que las diferencias forman parte de la vida democrática, pero pidió distinguir entre la protesta pacífica y los actos de violencia.

“Hacemos un llamado a todas las personas participantes a mantener sus expresiones dentro de cauces pacíficos y a evitar cualquier acción que pueda provocar lesiones, confrontaciones o daños”, pidió el sindicato.