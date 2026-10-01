Con todo y pérdida de apoyo de hispanos: Trump defiende su política migratoria

“Sigo teniendo el apoyo de los votantes latinos”, dijo el republicano al ser preguntado por su política migratoria. (EFE).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este jueves su política migratoria a pesar de la pérdida de apoyo entre los votantes hispanos y aseguró que, en materia de deportaciones, “tenemos que hacer lo que tenemos que hacer”, al tiempo que afirmó que si se presentara hoy a unas elecciones ganaría con una ventaja del 25 % de los votos.

“Sigo teniendo el apoyo de los votantes latinos”, dijo el republicano al ser preguntado por su política migratoria, que justificó al señalar que su Gobierno está expulsando del país a personas con antecedentes penales.

Trump se jactó de que, si hoy se presentara a unas elecciones, ganaría con una ventaja del 25 %, pese a que una encuesta publicada en septiembre por The Cook Political Report y TelevisaUnivision situó en el 33 % la aprobación de su gestión entre los votantes latinos de Texas.

El sondeo, realizado entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre a mil votantes latinos probables de Texas, mostró además que el 18 % de los hispanos que votaron por Trump en las elecciones de 2024 ahora desaprueba su gestión.

La política migratoria de Trump ha disparado los arrestos de inmigrantes, hasta cerca de 51 mil personas en agosto, récord por tercer mes consecutivo, aunque las deportaciones se mantuvieron en torno a mil 200 diarias.

Además, menos de una cuarta parte de los arrestados en julio tenía condenas penales, frente a casi el 60 % en diciembre de 2024, según datos analizados por medios locales.

ICE tiene nuevas medidas para persecuciones en auto

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde ahora no pueden participar en persecuciones vehiculares a alta velocidad y solo podrán realizar detenciones de vehículos si han completado una capacitación especial, según nuevas directrices internas emitidas después de que varios conductores fueran baleados en enfrentamientos con agentes de esa entidad.

Los agentes ahora no están autorizados a perseguir vehículos que no se detengan y en lugar deben anotar la información de los vehículos para una investigación posterior, de acuerdo con el memorando

El texto fue firmado por el director ejecutivo asociado del ICE, Marcos D. Charles, y fechado el miércoles. Fue enviado a los agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación del ICE y obtenido por The Associated Press.