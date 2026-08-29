ICE pide evitar liberación de mexicano acusado de abuso sexual infantil en Florida

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) intenta evitar que un supuesto ciudadano mexicano sea deportado sin enfrentar la justicia estadounidense por presuntos casos de abuso sexual infantil.

Edgar Humberto Pérez Hernández habría sido detenido durante un operativo del ICE en Estados Unidos, donde permanecía con estatus migratorio irregular. Tras su captura, las autoridades detectaron que el sujeto cuenta con “varios cargos” por abuso sexual infantil en Hillsborough, Florida.

Las autoridades estadounidenses buscan retrasar la deportación de Pérez Hernández y, eventualmente, permitir que enfrente a la justicia de ese país.

“ICE presentó una orden de retención ante las autoridades locales contra Pérez Hernández para evitar que fuera puesto en libertad y regresara a la comunidad”, informó el ICE este 29 de agosto.

Trump intensifica políticas migratorias y el ICE se acerca a 50 mil detenciones en un mes

El gobierno de Donald Trump endureció en los últimos días las restricciones para obtener visas y entrar a Estados Unidos, con nuevas prohibiciones de viaje, suspensión de visas de inmigrante, mayores requisitos económicos y revocaciones masivas de permisos, en medio de un récord de deportaciones.

El ICE alcanzó en julio el número mensual de detenciones más alto en lo que va del segundo mandato de Trump, con 49 mil 571 arrestos, según datos de las universidades de California Berkeley y UCLA.

Además, las acciones migratorias de Trump generaron cientos de demandas sin precedentes de diversas organizaciones en todo el país, encabezadas por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), que su administración rebatió, algunas con éxito.

El rechazo de Trump a la inmigración irregular está presente a lo largo de su carrera, con discursos xenófobos que generaron controversia, como el que pronunció en 2015, cuando anunció que aspiraba a la presidencia y afirmó que México enviaba a EU crimen, drogas y violadores.

El miércoles 26 de agosto, el Departamento de Estado suspendió temporalmente las citas para solicitar visas de inmigrante en todo el mundo.

El anuncio se produjo después de que una jueza federal de Nueva York anulara el 21 de agosto la suspensión de la tramitación de estos visados para ciudadanos de 75 países, al considerarla “contraria a la ley” y exceder la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.

Bajo el argumento de reducir la inmigración no regulada, Trump tomó otras decisiones que limitan en general la inmigración, como imponer fianzas de entre 10 mil y 20 mil dólares para personas de 50 países, en su mayoría africanos, para visados de turismo y negocios. La medida también incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Con información de EFE.