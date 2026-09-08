Identifican a cinco hispanos que murieron en accidente de Amazon Air en Aeropuerto de Miami

Las autoridades identificaron a las cinco personas que murieron el domingo cuando un avión de carga operado por 21 Air para Amazon Air se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y chocó contra una camioneta utilizada por trabajadores de limpieza.

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, dio a conocer este martes los nombres después de completar las notificaciones a sus familiares. Las víctimas fueron identificadas como Rolando Alemán León, de 55 años; Yoel Rodríguez Naranjo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53; y Javierkys Reyes Quevedo, de 47 años. Las autoridades indicaron que los cinco eran de origen hispano.

Los cinco viajaban en una camioneta Ford E-150 Econoline blanca, modelo 2012, perteneciente a Professional Ocean Service Corporation, empresa contratista que realiza servicios de limpieza de aeronaves. En el vehículo se encontraban siete trabajadores; los otros dos ocupantes resultaron heridos.

El accidente ocurrió el domingo 6 de septiembre, alrededor de las 13:53 horas, cuando el Boeing 767-3000, identificado como el vuelo 7598 de Amazon Air y operado por 21 Air, procedente de San Juan, Puerto Rico, sobrepasó la pista 30.

La aeronave recorrió aproximadamente mil 300 pies (396 metros) más allá de la superficie pavimentada, golpeó la camioneta, atravesó una cerca y posteriormente impactó un Toyota Corolla Cross que circulaba fuera del Aeropuerto.

Cinco personas resultaron heridas. La sheriff informó que dos permanecen en estado crítico y una tercera se encuentra estable. Los pilotos Jaime Felipe Silva Molina, de 37 años, y Joseph Carol, de 55 años, fueron atendidos y posteriormente dados de alta.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte encabeza la investigación para determinar las causas del accidente. Los investigadores recuperaron las grabadoras de datos de vuelo y de voz de la cabina y analizan factores relacionados con la aeronave, la operación del vuelo, las condiciones meteorológicas y otros elementos de seguridad.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade investiga las muertes, mientras continúan las labores en el lugar del accidente y las afectaciones a la circulación en los alrededores del aeropuerto.