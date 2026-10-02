Llega al Altiplano el ‘Capitán Sol’, clave en el huachicol fiscal

El 'Capitán Sol' fue trasladado de la CDMX al Altiplano este viernes 2 de octubre. (Foto: Cuartoscuro)

El convoy que trasladaba a Miguel Ángel ‘N’, alias ‘Capitán Sol’, llegó esta mañana al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Luego de ser detenido en Zapopan, Jalisco, el exmiembro de las Fuerzas Armadas fue llevado a una base aeronaval de la Ciudad de México para completar su traslado por la autopista México-Toluca hacia el penal.

Miguel Ángel ‘N’ contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y está acusado de estar presuntamente relacionado con el tráfico ilegal de hidrocarburos.

¿Qué se sabe sobre la detención del ‘Capitán Sol’?

La captura del ‘Capitán Sol’ se llevó a cabo en un inmueble ubicado en las calles Siena y Águila, en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, después de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional entre autoridades federales.

El detenido, conocido como ‘Sol’ y ‘Mike’, es señalado tras investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y el tráfico ilegal de combustibles, es decir, huachicol fiscal. Incluso, el capitán retirado de la Marina está presuntamente ligado a los hermanos Farias Laguna.

Durante su captura, Miguel Ángel ‘N’ vestía abrigo color café a cuadros, Vans color negro y gorra color azul. Además, señalan que se había dejado crecer la barba y el bigote.

¿Qué sabemos del ‘Capitán Sol’, acusado de huachicol y retirado de la Marina?

‘Capitán Sol’, en los últimos dos años, según las autoridades, estuvo involucrado en el desembarque de 31 buques en las aduanas de Altamira y Tampico, con los cuales se cometió presuntamente el paso de combustible.

De acuerdo con datos biográficos, Miguel Ángel ‘N’ nació en 1978, en Veracruz, y en la Secretaría de Marina ocupó puestos relacionados con la inteligencia y el Cuartel General del Alto Mando. Se retiró como capitán de corbeta en febrero de 2018.