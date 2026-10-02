Los 31 buques bajo investigación por huachicol fiscal: ¿Cómo se vinculan con ‘El Capitán Sol’?

‘Capitán Sol’ y ‘Los Primos’: así se vinculan con los 31 buques investigados. (Fotoarte: El Financiero)

Miguel Ángel ‘N’, excapitán de la Secretaría de Marina, fue ingresado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, conocido como Altiplano.

El exmando de las Fuerzas Armadas, también conocido como ‘El Capitán Sol’, es señalado por presuntamente colaborar con una red dedicada al contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Fue detenido en Zapopan, Jalisco, tras un operativo interinstitucional la noche del 1 de octubre. Ahora, Miguel Ángel ‘N’ permanecerá recluido en el Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, donde se encuentran sus supuestos socios criminales: ‘Los Primos’, Fernando y Manuel Roberto ‘N’, también exmiembros de la Marina.

El esquema de corrupción que presuntamente operaron ‘Los Primos’ y ‘El Capitán Sol’ es considerado el mayor escándalo de corrupción, que, según algunas versiones, operó durante cinco años y habría generado un quebranto al Estado de miles de millones de pesos. A la fecha, el gobierno de la presidenta Sheinbaum no puede calcular la cifra exacta.

De acuerdo con las investigaciones, ‘El Capitán Sol’ estuvo involucrado en el desembarque de 31 buques en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas, tan solo en los últimos 2 años.

Miguel Ángel ‘N’ presuntamente se encargaba de facilitar los permisos y la documentación aduanera apócrifa para la introducción ilegal de combustible. Debido a su papel dentro de la supuesta red de ‘Los Primos’, ‘El Capitán Sol’ debía mantener comunicación directa con las embarcaciones.

La documentación falsa permitía a los buques evitar el pago de impuestos y pasar los filtros aduaneros sin necesidad de una revisión.

Algunas versiones apuntan a que ‘El Capitán Sol’ pagaba hasta un millón 750 mil pesos en sobornos al personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) por cada embarcación con combustible proveniente de Estados Unidos, con el objetivo de evadir los filtros.

El reencuentro entre ‘El Capitán Sol’ y ‘Los Primos’

Fernando y Manuel Roberto ‘N’, ‘Los Primos’, están privados de la libertad en el Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, el mismo recinto penitenciario donde fue internado este viernes Miguel Ángel ‘N’.

Los sobrinos políticos del exsecretario de Marina durante el gobierno de López Obrador, Rafael Ojeda Durán, presuntamente encabezaron la red criminal.

Las averiguaciones sugieren que utilizaron sus puestos de jerarquía para colocar personal de su confianza en áreas clave de la ANAM. Eventualmente, los involucrados fueron corrompidos y aceptaron sobornos para permitir el paso del contrabando de combustibles.

Fernando y Manuel Roberto ‘N’ enfrentan diversas imputaciones, desde enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, entre otras.