CDMX y Edomex prevén temperaturas frescas y cielo nublado este sábado 3 de octubre

La Ciudad de México, Naucalpan y Ecatepec tendrán vientos de hasta 9 km/h. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el sábado 3 de octubre un día con cielo nublado en el Valle de México.

Las temperaturas mostrarán un contraste, con valores frescos en la mañana y moderados por la tarde en la región.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

La Ciudad de México espera una mínima de 11.3°C y una máxima de 22.7°C, con vientos de 9 km/h. Toluca presentará un clima más fresco, con 7.3°C de mínima y 18.7°C de máxima.

Naucalpan de Juárez registrará temperaturas entre 10.3°C y 21.7°C, con vientos de 9 km/h. Por su parte, Ecatepec tendrá una mínima de 12.0°C y una máxima de 23.7°C.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este sábado?

Para este sábado, la condición general del cielo en el Valle de México será de cielo nublado. No se anticipa una alta probabilidad de lluvia en la región central, manteniendo un ambiente estable.

Los vientos se mantendrán moderados en la zona. La Ciudad de México, Naucalpan y Ecatepec tendrán vientos de hasta 9 km/h. En Toluca, el viento será más ligero, alrededor de 5 km/h.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 3 de octubre: Máxima de 24°C, mínima de 12°C, cielo nublado, viento de 9 km/h.

Domingo 4 de octubre: Máxima de 23°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 9 km/h.

Lunes 5 de octubre: Máxima de 21°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 9 km/h.

La próxima semana muestra un descenso en las temperaturas máximas, de 24°C el sábado a 21°C el lunes. Las mínimas se mantendrán estables en 11°C, con cielo nublado.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en el Valle de México?

Para salvaguardar la salud, es fundamental mantenerse hidratado durante todo el día. El cuerpo necesita líquidos, incluso con clima fresco. También es buena práctica evitar el sol prolongado.

Es crucial estar atento a los cambios de temperatura, sobre todo si hay condiciones respiratorias. Las variaciones entre el día y la noche son significativas, por lo que abrigarse es clave.

¿Afectará el clima las actividades en CDMX y Edomex?

Las condiciones de cielo nublado y temperaturas frescas hacen del sábado un día adecuado para actividades al aire libre en la Ciudad de México y el Estado de México.

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