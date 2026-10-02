Clima fresco y nublado para Puebla y Morelos este sábado 3 de octubre; ¿se esperan lluvias?

Para este sábado, la condición general en Puebla, Cuernavaca y Cholula será de cielo nublado. (Foto: Cuartoscuro)

Puebla y Morelos se preparan para un sábado 3 de octubre con un clima fresco y cielo nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta temperaturas que irán de los 10°C en las zonas más frías hasta los 24°C en las más cálidas. Estas condiciones atmosféricas sugieren un día para abrigarse, especialmente al amanecer.

¿Qué temperaturas habrá mañana en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, se esperan temperaturas mínimas de 10°C y máximas de 23°C. Para Cuernavaca, el termómetro marcará entre 12°C y 24°C.

Por su parte, Cholula tendrá valores de 10°C a 22°C, lo que muestra un panorama fresco en toda la región.

Los municipios de Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula registrarán temperaturas actuales alrededor de los 17°C.

En la capital poblana, los valores actuales se sitúan en 17.8°C. Cuernavaca, en Morelos, presenta una temperatura actual de 19.3°C, siendo ligeramente más cálida que sus vecinas.

¿Se esperan lluvias en Puebla y Morelos este sábado?

Para este sábado, la condición general en Puebla, Cuernavaca y Cholula será de cielo nublado. Aunque no hay una alta probabilidad de lluvia reportada, el ambiente se mantendrá fresco y con poca presencia del sol. Es importante estar atento a los cambios en las condiciones atmosféricas.

El viento para Puebla y Cholula soplará a unos 9 km/h, mientras que en Cuernavaca será más ligero, con 4 km/h. Estas velocidades son moderadas, sin alertas por ráfagas fuertes. La nubosidad dominará el día, manteniendo la sensación de un clima templado a fresco en la zona.

¿Cómo estará el clima en la región los próximos días?

El pronóstico extendido para Puebla y Morelos es el siguiente:

Sábado 3 de octubre: Máxima de 24°C, mínima de 10°C, cielo nublado, viento de 8 km/h.

Domingo 4 de octubre: Máxima de 23°C, mínima de 10°C, medio nublado, viento de 8 km/h.

Lunes 5 de octubre: Máxima de 22°C, mínima de 10°C, cielo nublado, viento de 11 km/h.

La tendencia para los siguientes días indica una ligera baja en las temperaturas máximas, pasando de 24°C el sábado a 22°C el lunes. Las mínimas se mantendrán estables en 10°C. El cielo seguirá con nubosidad, con un posible aumento del viento para el inicio de la semana.

¿Qué precauciones tomar ante el clima fresco?

Ante estas condiciones, se recomienda a la población abrigarse bien, especialmente durante las mañanas y noches. Hidratarse adecuadamente es fundamental, aunque las temperaturas no sean elevadas. Proteger la piel del sol es una buena práctica, incluso en días nublados.

Al salir de casa, es aconsejable llevar un suéter o chamarra ligera. Si planea actividades al aire libre, considere la nubosidad y el viento. Un paraguas siempre es útil, aunque la probabilidad de lluvia sea baja. Mantenerse informado es clave para cualquier cambio.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial en México?

Para obtener la información más precisa sobre el clima, se sugiere consultar las fuentes oficiales del SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Estas instituciones ofrecen datos actualizados y alertas importantes. Por el momento, no hay reportes específicos sobre la calidad del aire para la región.

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