Clima en Nuevo León: Se espera cielo nublado y temperaturas de hasta 29°C este sábado 3 de octubre

Para este sábado 3 de octubre, la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) en Nuevo León se prepara para un día con predominio de cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que las temperaturas se mantendrán frescas, variando significativamente entre sus municipios, influenciadas por el paso del Frente Frío Núm. 1 en el noreste del país.

Cielo nublado sobre la Zona Metropolitana de Monterrey. Fuente: Cuartoscuro

¿Qué temperatura hará mañana en las ciudades de Nuevo León?

En Monterrey, se espera una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 24°C. Los municipios de Monterrey registrarán temperaturas actuales de 26.9°C, con rangos diarios entre 17°C y 26°C. Por su parte, en San Pedro Garza García, los valores estarán entre 16°C y 22.3°C, siendo la ciudad con la mínima más baja de la zona.

Continuando con el panorama regional, Guadalupe tendrá una mínima de 17.7°C y una máxima de 25.3°C. Sus municipios se moverán entre 18°C y 28.3°C. Mientras tanto, Apodaca, la ciudad con la máxima más alta, alcanzará los 27°C, con una mínima de 18.7°C, y sus zonas variarán de 19°C a 30°C.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes este sábado en la ZMM?

La probabilidad de lluvia para la ZMM este sábado es baja, a pesar del cielo nublado. Sin embargo, el viento se sentirá ligero en la mayoría de las ciudades, con velocidades de 4 km/h en Monterrey y San Pedro Garza García. En Guadalupe, el viento soplará a 6 km/h, y en Apodaca será un poco más notorio, con 8 km/h.

Aunque el Frente Frío Núm. 1 provocará lluvias intensas y fuertes rachas de viento en el norte de Coahuila, y el ciclón tropical Rachel afectará el noroeste de México, la Zona Metropolitana de Monterrey no anticipa eventos de precipitación significativos para este día. Las condiciones se mantendrán principalmente nubladas y estables.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos tres días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Monterrey es el siguiente:

Sábado 3 de octubre: Máxima de 26°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Domingo 4 de octubre: Máxima de 22°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Lunes 5 de octubre: Máxima de 24°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana sugiere que las condiciones de cielo nublado continuarán en la región. Las temperaturas se mantendrán en un rango similar al del sábado, con mínimas estables alrededor de los 17°C y máximas que no superarán los 24°C, lo que indica un clima templado y fresco.

¿Qué precauciones tomar ante el clima fresco en Nuevo León?

Ante las temperaturas frescas esperadas, se recomienda a los habitantes de la ZMM usar ropa adecuada para evitar cambios bruscos de temperatura. Es importante mantenerse hidratado, aunque no haya calor extremo, y prestar atención a los grupos vulnerables como niños y adultos mayores, quienes pueden ser más sensibles a estos cambios.

Planificar actividades al aire libre será posible gracias a la ausencia de lluvias intensas y a los cielos nublados. Sin embargo, siempre es prudente llevar un suéter ligero o una chamarra, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando las temperaturas bajan considerablemente en la región.

Fuente: CONAGUA.

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