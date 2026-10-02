¡Duelazo de líderes! Rayadas vs. América: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?

En la Jornada 10 de la Liga MX se enfrentarán las lideres del grupo A y B del torneo. (Fotografía. ChatGPT Liga MX Femenil)

¿Serán las Rayadas capaces de frenar el vuelo de las ‘Águilas’? El América expone su invicto ante Monterrey en el partido estelar de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, un duelo que pone frente a frente a los líderes de los dos grupos del torneo.

Las azulcremas llegan como líderes del Grupo B con 25 puntos y 42 goles a favor, 15 de ellos de Geyse Da Silva, máxima anotadora del torneo. Del otro lado, las regiomontanas encabezan el Grupo A con 24 unidades y 35 tantos, aunque no contarán con Lucía García, su goleadora con 7 anotaciones, por suspensión.

La jornada también tendrá partidos importantes como Pumas vs. Tigres y Chivas vs. FC Juárez, además del debut de Montse Tomé como entrenadora de Pachuca ante Toluca.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 10?

La Jornada 10 de la Liga MX Femenil comienza este viernes 2 de octubre con tres encuentros, entre ellos Pumas-Tigres y Rayadas-América. El sábado se disputan otros tres compromisos y el domingo habrá dos más.

El único encuentro que no se celebra este fin de semana es Atlas vs. León, programado para el jueves 22 de octubre.

El plato fuerte se sirve en el Estadio BBVA, donde Rayadas tendrá la oportunidad de quitarle el invicto al América. Las azulcremas, dirigidas por Ángel Villacampa, acumulan 8 victorias y un empate, además de contar con la ofensiva más productiva del campeonato.

Sin embargo, enfrente tendrán a un Monterrey que posee la segunda mejor ofensiva del torneo, con 35 goles, aunque afrontará el compromiso sin Lucía García, su máxima anotadora, debido a una suspensión.

Antes de ese encuentro, Pumas recibe a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario. Las ‘Amazonas’ ocupan el segundo puesto del Grupo A con 22 puntos, 2 menos que Rayadas, por lo que una victoria les permitiría mantenerse en la pelea por la cima. Pumas es cuarto del Grupo B con 13 unidades y tiene al Atlas solamente un punto detrás.

La actividad de este viernes comienza con Santos Laguna vs. Puebla. Las Guerreras tienen 12 puntos y buscan acercarse a los cuatro primeros lugares del Grupo A, mientras que las poblanas son penúltimas del Grupo B con apenas 3 unidades.

Para el sábado, Atlético de San Luis visita a Querétaro con la oportunidad de afianzarse entre los primeros lugares del Grupo B. Las potosinas tienen 16 puntos y cuentan con Enyerliannys Higuera, quien suma 12 goles y es la principal perseguidora de Geyse en la tabla de goleo del torneo.

Las Pumas de la UNAM buscarán conservar su cuarto lugar en el grupo B cuando enfrenten a Tigres. (Fotografía. Cuartoscuro)

Tijuana y Atlante llegan necesitados de puntos: las Xolas tienen 6 unidades en el Grupo B y las azulgranas suman 7 en el A. Más tarde, Necaxa recibe a Cruz Azul; las Centellas aún no conocen la victoria ni han sumado puntos en el campeonato, mientras que las celestes tienen 12 unidades y buscan mantener sus aspiraciones dentro del Grupo A.

El domingo comienza con otro cruce entre equipos instalados en puestos de clasificación. Chivas de Guadalajara, segundo del Grupo B con 18 puntos, recibe a FC Juárez, tercero del A con 21 unidades.

Después, Pachuca recibe a Toluca en el estreno de Montse Tomé como entrenadora de las Tuzas. Las hidalguenses tienen 10 puntos y necesitan una victoria para acercarse a Pumas y Atlas en la disputa por el cuarto lugar del Grupo B. Las ‘Diablas’ son cuartas del Grupo A con 19 unidades.

El calendario de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil terminará hasta el próximo 22 de octubre, cuando Atlas reciba a León. Las rojinegras tienen 12 puntos y se encuentran a uno de Pumas en el Grupo B, mientras que las Esmeraldas suman la misma cantidad en el Grupo A.

¿Cómo marcha la tabla general de la Liga MX Femenil?

Después de 9 jornadas, Rayadas, Tigres, FC Juárez y Toluca ocupan los puestos de clasificación del Grupo A. Monterrey lidera con 24 puntos, aunque las ‘Amazonas’ se mantienen cerca con 22.

En el Grupo B, América domina con 25 puntos, 7 más que Guadalajara. Atlético de San Luis ocupa el tercer puesto con 16 unidades y Pumas conserva por ahora el último boleto a la siguiente ronda con 13.

¿Quiénes lideran la tabla de goleo de la Liga MX Femenil del Apertura 2026?

La brasileña Geyse Da Silva se mantiene en lo más alto de la clasificación con 15 anotaciones en 726 minutos jugados, 3 más que Enyerliannys Higuera, del Atlético de San Luis. Chrestinah Thembi Kgatlana y Eugénie Le Sommer comparten el tercer escalón con 8 goles, mientras que Lucía García completa las primeras cinco posiciones con 7.