Veracruz hará realidad el CRIT Minatitlán; invita Rocío Nahle a donar en el Teletón

Veracruz será el único estado de la República con dos Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), uno en Poza Rica que opera desde hace 17 años y el de Minatitlán que deberá estar concluido en el último trimestre del 2027.

La gobernadora Rocío Nahle García exhortó a la ciudadanía veracruzana, sector empresarial y municipios para poner su granito de arena y poder superar la meta de 426 millones 978 mil 716 pesos en el evento que se llevará a cabo el próximo sábado 10 de octubre.

Se han distribuido en toda la entidad 3 mil alcancías Teletón en centros comerciales, tiendas de autoservicio y oficinas públicas y privadas para acercarlas a la población que desee cooperar con un peso o más para hacer realidad este centro de atención a las personas más vulnerables del sur del estado y sureste del país.

Las autoridades estatales firmaron un convenio con la Fundación Teletón para llevar a cabo la construcción, equipamiento y operación del nuevo centro; además, el Estado garantiza un subsidio anual durante los próximos 25 años, lo que permitirá asegurar estabilidad financiera más allá de la administración estatal.

El CRIT de Minatitlán podrá atender a los niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad de 41 municipios veracruzanos de las regiones Olmeca, Cuenca del Papaloapan, Sierra de Soteapan, Los Tuxtlas, así como de otros estados como Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Rocío Nahle García reconoció la construcción del CRIT Minatitlán como una de las acciones más importantes de su gobierno, toda vez que busca acercar los servicios a quienes más lo necesitan.

“Veracruz es un pueblo solidario y trabajador, no tengo duda de que juntos haremos realidad este proyecto. En octubre tenemos el Teletón en la Ciudad de México para juntar los 426 millones y que el CRIT sea una realidad en Minatitlán. Ya está el terreno y el decreto y estamos listos para comenzar, hacemos una invitación a todos, cada peso cuenta”.

Los donativos pueden ser a través de las 3 mil alcancías Teletón, mediante una transferencia bancaria a nombre de Fundación Teletón México A.C. en Banamex, sucursal 384, cuenta 5917786, CLABE Interbancaria 002180038459177869 y referencia alfanúmerica EMPMINATIT72.