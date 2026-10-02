Ven injerencia de Trump en elección de Brasil: Suspende servicio consular del partido de Lula da Silva

El presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, ve indicios de injerencia en la decisión de los Estados Unidos de suspender sus servicios consulares en Brasil a dos días de las elecciones, según afirmó en una rueda de prensa.

“Es una de las formas con las que (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump enfrenta a la opinión pública”, dijo el jefe del PT en una rueda de prensa en São Paulo.

El dirigente del partido del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró a los medios que esta decisión de EU es “inédita y no tiene el menor sentido”, por lo que ve indicios de una posible injerencia de Washington en los comicios.

La embajada de Estados Unidos en Brasilia informó este viernes de que suspendía los servicios consulares del país “por motivos de seguridad” y recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Brasil que no se desplacen a las embajadas ni siquiera en casos de emergencia.

“¿Brasil va a ser pasivo?”, preguntó Silva, que aseguró que si fuese al revés “la CIA y la Interpol ya estarían investigando” y recordó que será la Policía Federal y la Fiscalía brasileña quienes determinen la gravedad del asunto.

“Si se trata de una interferencia, será remitida a organismos internacionales”, aseveró.

Preocupa a Lula posible injerencia de Estados Unidos en elecciones de Brasil

Lula ya mencionó durante las últimas semanas su preocupación por las posibles injerencias de Washington en las elecciones presidenciales y legislativas de Brasil que se celebran el domingo, en las que el jefe de Estado y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, son los favoritos.

Entre esas intromisiones citó los aranceles contra una buena parte de las exportaciones brasileñas o negar el visado a la embajadora brasileña en Estados Unidos.

Para el presidente del PT, Trump -al que se refirió como el “mayor líder fascista del siglo XXI”- ya interfirió en elecciones en Europa y América Latina, tras lo que declaró que “Brasil es la mayor democracia directa del mundo y debe ser respetada”.

El Gobierno de Trump, aliado del bolsonarismo, también declaró terroristas a las bandas narcotraficantes brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) en un gesto aplaudido por Flávio Bolsonaro, partidario de incluir a Brasil en el Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por el republicano.

Por su parte, el Ejecutivo de Lula teme que esa medida, sumada a las presiones políticas de Trump en el continente, sirva de pretexto para una intervención militar estadounidense puntual, según fuentes oficiales brasileñas.