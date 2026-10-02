Caso de violación grupal en Cornell: ‘A estudiante se le negó justicia, apunta Gobernadora de NY

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, señaló que a la joven estudiante se le negó la justicia cuando presentó su denuncia por abuso sexual grupal en Cornell.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que a una estudiante de la Universidad de Cornell se le “negó la justicia” en un caso de presunta violación en una casa de fraternidad, intensificando así la participación del estado a medida que crece el escrutinio sobre cómo la universidad y los fiscales locales manejaron el caso.

Hochul afirmó que no permitiría que nadie “ocultara este caso”, aumentando así la presión sobre la prestigiosa universidad y las autoridades locales respecto a su respuesta al incidente, ocurrido hace dos años.

La estudiante, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, denunció los hechos a la policía de Cornell a finales de 2024. En una demanda civil presentada el mes pasado, alegó que varios miembros de la fraternidad Chi Phi le dieron drogas y alcohol y la violaron.

“Estoy profundamente consternada por la policía de la Universidad de Cornell y por cómo manejaron este asunto”, dijo Hochul, quien compareció junto a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Hochul también arremetió contra el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, el fiscal local que cubre la ciudad universitaria de Cornell, cuya oficina no presentó cargos penales después de enterarse inicialmente del asunto en 2024.

“¿En qué mundo el fiscal de distrito ni siquiera la entrevista a ella ni a ninguna otra persona involucrada, ni siquiera solicita la transcripción completa?”, dijo Hochul. “Esta joven ya había sufrido algo absolutamente indescriptible, y luego, en cada oportunidad, personas e instituciones con la obligación de protegerla le fallaron”.

Horas antes, Hochul designó a James como fiscal especial para investigar el caso. La oficina de James tendrá la facultad de procesar delitos y presentar pruebas ante un gran jurado si procede.

“Todos los neoyorquinos merecen saber que cuando denuncian un delito, este será investigado de forma exhaustiva e imparcial, y que serán escuchados y atendidos”, declaró James el viernes. “Actualmente, se trata de una investigación criminal en curso dirigida por la fiscalía general”.

En un comunicado emitido el viernes, Van Houten afirmó que apoya el nombramiento del fiscal general y prometió plena cooperación, pero señaló que la universidad no había facilitado detalles sobre el caso.

“Ha quedado claro que la universidad no nos proporcionó toda la información”, dijo. “La atención se ha centrado, y debe seguir centrándose, en las víctimas”.

El lunes, su oficina anunció que reabriría la investigación del caso de abuso sexual en Cornell tras la publicación de nuevos detalles en la denuncia civil presentada en septiembre.

Cuando se le preguntó el viernes sobre cuántos detalles de los casos son confidenciales, Hochul hizo referencia a las leyes federales del Título IX: “La ley dice que no se puede divulgar esta información. Esto es profundamente erróneo”.

Añadió que podría investigar “cualquier otra deficiencia evidente” en la legislación del estado de Nueva York.

Un grupo de legisladores de Nueva York ha pedido la aprobación de un proyecto de ley estancado desde hace tiempo que facilitaría el enjuiciamiento de las violaciones cometidas por víctimas en estado de embriaguez.

Según la ley estatal , una persona no puede dar su consentimiento si está “incapacitada mentalmente” debido a una intoxicación involuntaria. Un proyecto de ley presentado por dos legisladores modificaría la ley para establecer que las personas incapacitadas mentalmente debido a una intoxicación voluntaria no pueden dar su consentimiento. Grupos de defensa penal de Nueva York se han opuesto al cambio, argumentando que plantea problemas relacionados con el debido proceso.

“La intoxicación voluntaria no justifica la agresión sexual ni la violación en grupo”, declaró Hochul el viernes. “Apoyo el cierre de esta laguna legal y trabajaré con la Legislatura del Estado de Nueva York para lograrlo”.

Un portavoz de Cornell afirmó que la universidad apoya el nombramiento de un fiscal especial y los esfuerzos para modificar la ley de violación del estado de Nueva York.

Hochul declaró el viernes que había hablado con el presidente de la Universidad de Cornell, Michael Kotlikoff, quien, según ella, accedió a tomar medidas para llevar a cabo una investigación independiente dirigida por un asesor externo. El portavoz de Cornell afirmó que la universidad está comprometida con una revisión externa e independiente de todos los aspectos de cómo Cornell ha gestionado este caso.