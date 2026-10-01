¿Qué es la inflación climática y por qué comer será cada vez más caro en todo el mundo?

Un nuevo estudio revela que los productos de alimentación en todo el mundo, desde las algas marinas hasta el solomillo, pasando por los tomates y el maíz, se están encareciendo a medida que el cambio climático convierte los picos de precios temporales relacionados con el clima en un factor más persistente de la inflación común .

Los analistas de Zero Carbon Analytics, una empresa de investigación internacional, registraron picos en los precios de los alimentos entre 2022 y 2026, atribuyéndolos a fenómenos meteorológicos extremos que, según afirman, están relacionados con el cambio climático.

En lo que va del año, han vinculado casi todos los aumentos de precios documentados a temperaturas, sequías o lluvias sin precedentes, lo que significa que estos eventos fueron más extremos que cualquier otro caso similar registrado en la historia del clima. La única excepción fue una tormenta invernal que disparó los precios del tomate en Estados Unidos cerca de un 40 por ciento, pero que no se vio agravada por el cambio climático.

Estos hallazgos forman parte del creciente conjunto de investigaciones sobre cómo el cambio climático está transformando la inflación , un fenómeno que algunos economistas denominan “climáticoflación”.

“La inflación climática representa un aumento permanente en los costos de vida cotidianos, impulsado por la dependencia de los combustibles fósiles y la destrucción causada por fenómenos meteorológicos extremos, lo que genera una inflación persistente que ejerce presión sobre los presupuestos familiares en todo el mundo”, dijo Joanne Bentley-McKune , científica climática y autora principal del informe de Zero Carbon Analytics, en un comunicado.

En términos generales, 2026 ha sido un año difícil para los productores agrícolas a nivel mundial. Además de las tensiones geopolíticas que han trastocado importantes corredores comerciales en Oriente Medio y el Mar Negro, disparando los costos de los insumos, los fenómenos meteorológicos extremos han devastado las cosechas y ya han comenzado a amenazar el período de siembra para la cosecha del próximo año. Un fenómeno de El Niño “super” históricamente severo se perfila como uno de los principales riesgos para el suministro mundial de alimentos hasta 2027.

Los precios de los principales cultivos básicos, como el trigo, el maíz, el cacao y el azúcar, ya han subido este año, lo que ha contribuido a que el índice de productos alimenticios básicos de las Naciones Unidas alcanzara en agosto su nivel más alto en casi cuatro años.

“Incluso los países autosuficientes en productos básicos podrían verse afectados por la inflación a medida que disminuyen los rendimientos locales y El Niño perturba la producción mundial y los precios del mercado”, señalaron los autores del informe.

Aquí tienes algunos de los aumentos de precios que identificaron utilizando un método desarrollado por investigadores del Centro de Supercomputación de Barcelona y el Banco Central Europeo.

Verduras francesas ‘chamuscadas’

Diversas zonas de Europa experimentaron el verano más caluroso de su historia. Las temperaturas superaron los 44 grados en el suroeste de Francia, mientras que el Reino Unido registró el día de junio más caluroso de su historia.

Científicos de World Weather Attribution descubrieron que el cambio climático provocado por el ser humano hizo que la sequía del suelo, causante de gran parte de los daños a los cultivos, fuera aproximadamente cinco veces más probable en Europa occidental y once veces más probable en Europa oriental.

La subida de precios no termina ahí. El precio del calabacín se ha disparado un 32 por ciento interanual, seguido de cerca por el de los tomates, con un aumento del 31 por ciento. Las judías verdes son casi un 25 por ciento más caras.

Bisteces ‘secos’

Los precios de la carne de res estadounidense , uno de los más sensibles políticamente del país, alcanzaron un récord en abril, mientras que el hato ganadero se redujo a su nivel más bajo en 75 años. Esta disminución se debe en parte a la sequía y otras presiones climáticas, así como a un parásito mortal que ataca la carne, conocido como gusano barrenador del Nuevo Mundo. Estados Unidos registró el marzo más caluroso de su historia en 2026, lo que provocó que los estados de la región montañosa perdieran su manto de nieve invernal. El calor récord llegó durante los últimos días del invierno, reseca la región y aceleró la escasez de agua mucho antes del verano.

Tomates caros

Los cultivadores de tomate a ambos lados del Atlántico se enfrentaron a fenómenos meteorológicos diferentes pero igualmente intensos.

España comenzó el año con el enero y febrero más lluviosos de su historia: en la región de Ávila-Madrid-Toledo, en el centro del país, las precipitaciones fueron un 175 por ciento superiores a lo habitual, inundando campos y saturando los cultivos, incluidos los tomates. Durante el pasado verano, algunas zonas del país se vieron asoladas por incendios forestales, temperaturas récord y una grave sequía.

Los precios del tomate, ingrediente clave en muchos platos nacionales, como el pan con tomate, el gazpacho y la salsa brava, subieron un 11 por ciento interanual.

En Estados Unidos, la tormenta invernal ‘Gianna’ , que azotó el país en febrero, trajo consigo temperaturas inusualmente frías y nevadas hasta Florida, condiciones que se observan aproximadamente una vez cada década, aunque no sin precedentes. Las heladas fueron particularmente dañinas para los tomates, que prosperan en el clima generalmente más cálido del estado. Como resultado, los precios aumentaron un 40 por ciento entre enero y abril de este año.

Tendencias preocupantes en el cambio climático

Según un análisis independiente de la Unidad de Inteligencia Energética y Climática (ECIU), los aumentos repentinos de precios, incluso en un número reducido de alimentos, pueden ser suficientes para impulsar la inflación general. Los investigadores descubrieron que un pequeño grupo de alimentos, entre los que se incluyen la mantequilla, la carne de res, la leche, el café y el chocolate, representaba entre el 30 y el 40 por ciento de la inflación de los precios de los alimentos en el Reino Unido, por ejemplo.

Las condiciones climáticas extremas también están alterando la producción y disponibilidad de alimentos básicos para una dieta saludable —frutas, verduras y proteínas— en contraposición a los alimentos procesados ​​y ricos en calorías. Esto, a su vez, significa que las alteraciones climáticas amenazan la calidad, la variedad y el valor nutricional de la alimentación de las personas, según los autores del informe de Zero Carbon Analytics.

Según las proyecciones, para 2035 se espera que el calentamiento global añada hasta 3.23 puntos porcentuales anuales a la inflación de los alimentos y 1.18 puntos porcentuales a la inflación general , una cifra que muchos países pretenden mantener en torno al 2 por ciento.

Sin embargo, las persistentes crisis de suministro provocadas por el cambio climático están obligando a replantear la política económica tradicional. “Las subidas de los tipos de interés no pueden solucionar la disminución de las cosechas ni proteger a los hogares vulnerables”, afirmaron los analistas.