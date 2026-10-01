Andy López Beltrán se apunta para 2027: Va por diputación en Tabasco por Morena

Andy López Beltrán se registró como aspirante a diputado federal en Tabasco por Morena.

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Distrital Federal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en el Distrito 6 de Tabasco, dentro del proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

López Beltrán confirmó su inscripción este jueves a través de sus redes sociales, luego de que Morena abrió el proceso para definir a quienes encabezarán las coordinaciones correspondientes a los 300 distritos federales del país.

“Les comparto que el día de hoy me registré como aspirante a Coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional del Distrito 6 de Tabasco”, informó.

El hijo del exmandatario federal acompañó el anuncio con un video que incluye imágenes de recorridos realizados en comunidades de la entidad, donde señaló que sostuvo encuentros con familias.

De acuerdo con su publicación, visitó Río Tinto Tercera Sección y Alvarado Jimbal, en el municipio de Centro, así como Tequila Primera Sección, en Jalapa.

“En cada conversación confirmamos que la transformación se construye con presencia y con palabra”, escribió.

Andy López Beltrán hará campaña casa por casa

En la grabación difundida en sus redes sociales, explicó que, además de cumplir con este requisito interno, continuaría con recorridos casa por casa en las comunidades del distrito.

Agregó que los recorridos tienen como objetivo informar sobre la defensa de la soberanía y de la Cuarta Transformación.

Andy López Beltrán no tiene competencia por el Distrito VI

Hasta el momento no se sabe de algún otro aspirante en ese distrito, por lo que se presume que “Andy” seguirá sin competencia en su partido.

El registro ocurrió un día después de que Morena abrió formalmente su proceso interno para definir las Coordinaciones Distritales Federales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

La convocatoria fue emitida el 30 de septiembre por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a través de la Comisión Nacional de Elecciones, y contempla los 300 distritos federales del país.

El periodo de registro inició el 1 de octubre y concluirá el 4 de octubre de 2026. El trámite deberá realizarse exclusivamente en línea mediante la plataforma habilitada por el partido.

Las coordinaciones forman parte de la estructura territorial que Morena busca establecer en los distritos federales como parte de sus trabajos previos al proceso electoral de 2027.

Hermano de Fátima Bosch busca diputación de Tabasco

En Tabasco, además de Andrés Manuel López Beltrán, también se dio a conocer la inscripción de Bernardo Bosch Fernández, hermano de Fátima Bosch, quien fue coronada como Miss Universo en 2025 y sobrino de Mónica Fernández Balboa, actual directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), un cargo al que llegó en octubre de 2024.

Bosch Fernández se anotó para participar en el proceso de selección correspondiente al V Distrito Federal de Tabasco.

“Asumo esta etapa con responsabilidad y con el compromiso de seguir trabajando y participando desde el territorio”, expresó tras completar el trámite.

La convocatoria de Morena establece las reglas y etapas para determinar quiénes encabezarán las coordinaciones distritales, en un proceso previo a la definición de candidaturas para los comicios de 2027.