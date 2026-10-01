Muere a los 34 años el novio de Gypsy Rose, de la historia real de ‘The Act’; hoy era su cumpleaños

Ken Urker, prometido de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija Aurora Raina, murió en Louisiana el día de su cumpleaños. Urker mantenía una relación con la mujer cuya historia fue llevada a la televisión en la serie The Act.

De acuerdo con TMZ, fuentes familiares informaron que Ken Urker fue encontrado inconsciente el este jueves 1 de octubre. Horas antes, Gypsy Rose le envió un mensaje para desearle feliz cumpleaños, pero no obtuvo respuesta; posteriormente, Dylan, hermano de ella, acudió a la vivienda y encontró a Urker.

La Oficina del Sheriff de Lafourche Parish informó al medio estadounidense que recibió una llamada alrededor de las 18:15 horas por una situación en una residencia de Raceland. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron muerto a Kenan Urker, quien cumplía 34 años este jueves. Las autoridades mantienen abierta la investigación y, hasta el momento, no dieron a conocer la causa de muerte.

Horas después de conocerse el fallecimiento, Gypsy Rose aseguró en una entrevista con People que Urker murió por una aparente sobredosis, aunque señaló que desconoce qué sustancia habría consumido y si ocurrió de manera intencional. Al hablar sobre los días previos a su muerte, explicó que Ken “últimamente no se encontraba bien anímicamente”.

¿Quién era Ken Urker y cómo conoció a Gypsy Rose?

La relación entre Ken Urker y Gypsy Rose comenzó varios años antes de que ella recuperara su libertad. Ambos se conocieron en 2017, cuando ella permanecía en prisión por su participación en el asesinato de su madre, Clauddine ‘Dee Dee’ Blanchard.

Urker conoció el caso después de ver el documental Mommy Dead and Dearest y decidió enviarle una carta a prisión. Lo que comenzó como un mensaje de apoyo se convirtió en conversaciones telefónicas durante horas y, posteriormente, en una relación sentimental.

En 2018, durante una visita a prisión, Ken le propuso matrimonio y Gypsy aceptó. Sin embargo, el compromiso terminó al año siguiente y ambos continuaron sus vidas por separado.

Gypsy conoció posteriormente a Ryan Anderson, con quien se casó en 2022 mientras todavía cumplía su condena. Ella salió de prisión el 28 de diciembre de 2023 y, apenas tres meses después de recuperar su libertad, anunció su separación de Anderson y posteriormente inició el proceso de divorcio.

Fue entonces cuando Ken reapareció en su vida. En un principio, ambos aseguraron que retomaron el contacto como amigos, pero en abril de 2024 confirmaron que habían regresado como pareja. Urker posteriormente se mudó para permanecer cerca de Gypsy mientras construían una nueva etapa juntos.

En julio de ese mismo año, Gypsy anunció que estaba embarazada. Debido a que todavía se encontraba legalmente casada con Anderson, surgieron cuestionamientos sobre la paternidad, aunque posteriormente una prueba prenatal confirmó a Urker como el padre.

Aurora Raina Urker nació el 28 de diciembre de 2024, exactamente un año después de que Gypsy saliera de prisión.

Gypsy Rose fue condenada a 10 años de prisión por el asesinato de su madre Clauddine ‘Dee Dee’ Blanchard. (Fotografía. AP).

¿Quién es Gypsy Rose y por qué su historia inspiró la serie ‘The Act’?

La historia de Gypsy Rose Blanchard alcanzó notoriedad internacional tras el asesinato de su madre, Clauddine ‘Dee Dee’ Blanchard, en junio de 2015. Las investigaciones del crimen posteriores revelaron que durante años Dee Dee hizo creer que su hija padecía diversas enfermedades, por lo que Gypsy utilizó una silla de ruedas y fue sometida a tratamientos y procedimientos médicos que no necesitaba.

Con el paso del tiempo, Gypsy comenzó a cuestionar el control de su madre y conoció por internet a Nicholas Godejohn, con quien inició una relación.

Ambos planearon el asesinato de Dee Dee y, en junio de 2015, Godejohn entró a la vivienda familiar en Springfield, Missouri, y la apuñaló mientras dormía. Posteriormente, él y Gypsy escaparon y fueron detenidos.

Gypsy se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió una condena de 10 años de prisión. El abuso que sufrió durante años fue considerado durante el proceso judicial y finalmente obtuvo la libertad condicional en diciembre de 2023.

El caso inspiró documentales y producciones televisivas, entre ellas The Act, miniserie estrenada en 2019 y protagonizada por Joey King como Gypsy Rose y Patricia Arquette como Dee Dee Blanchard. La producción dramatizó los abusos, la relación entre madre e hija y los acontecimientos que desembocaron en el asesinato.