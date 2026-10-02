Marcha del 2 de octubre EN VIVO: Minuto a minuto de la movilización estudiantil

Marcha del 2 de octubre: así será la movilización de Tlatelolco al Zócalo. (Cuartoscuro)

La Ciudad de México se ‘paraliza’ este viernes 2 de octubre con motivo de la conmemoración del 58º aniversario del movimiento estudiantil de 1968.

La jornada conmemorativa contempla marchas, concentraciones universitarias desde diversos puntos de la capital, un amplio despliegue de seguridad y severas afectaciones a la movilidad vial y al transporte público.

La movilización principal es convocada por el Comité 68 ProLibertades Democráticas bajo la consigna histórica “¡Ni perdón, ni olvido!”. De acuerdo con las estimaciones oficiales, se prevé la asistencia de unas 8 mil personas.

Entre los reclamos centrales de los contingentes se encuentran la exigencia de justicia, verdad y no repetición por la matanza de Tlatelolco de 1968 y el “Halconazo” de 1971.

Ruta y horario de la marcha del 2 de octubre

La movilización principal y los actos se desarrollarán a lo largo del día. A partir de las 11:00 horas iniciaron actividades culturales en el Edificio Chihuahua de Tlatelolco y un foro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Mientras que organizaciones solidarias convocaron a concentraciones desde las 12:00 hasta las 15:00 horas en diferentes planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM, UACM, CCH y preparatorias para después dirigirse a Tlatelolco.

La marcha principal iniciará a las 16:00 horas con el contingente del Comité 68 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

El contingente partirá de la Plaza de las Tres Culturas, avanzará sobre la Avenida Ricardo Flores Magón, se incorporará al Eje Central Lázaro Cárdenas, girará en la Avenida 5 de Mayo para ingresar al primer cuadro del Centro Histórico y culminará en el Zócalo de la CDMX.

Cierres viales por marcha del 2 de octubre

Debido al avance de los manifestantes, múltiples vialidades del centro de la Ciudad de México presentarán cierres y modificaciones.

Vialidades cerradas: Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida 5 de Mayo, Avenida Ricardo Flores Magón y calles del primer cuadro, como Francisco I. Madero. Adicionalmente, se presentaron cortes intermitentes en Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Manuel Villalongín.

Algunas alternativas viales por la marcha del 2 de octubre