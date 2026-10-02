Otto Sirgo tendrá una última aparición en televisión: ¿Cuál fue la telenovela que grabó antes de morir?

Otto Sirgo falleció el pasado 29 de septiembre tras sufrir algunas fallas en el corazón, reveló su hija. (Fotografía. Cuartoscuro)

La muerte de Otto Sirgo, ocurrida el pasado 29 de septiembre de 2026 a los 79 años, no marcará todavía su despedida definitiva de la actuación en televisión. El actor dejó grabado un último personaje que el público podrá ver de manera póstuma en Cruzando destinos: Marruecos en el corazón, la nueva telenovela producida por Rosy Ocampo, donde también participa la actriz Angélica María.

En esta historia, Sirgo dará vida a Íñigo. Tras el fallecimiento del actor de Rosa salvaje, Rosy Ocampo Producción confirmó su participación a través de sus redes sociales y recordó que apenas unas semanas antes compartían el set con él mientras interpretaba al personaje.

Durante las grabaciones, el primer actor compartió escenas con Daniela Romo, José Ron y Claudia Álvarez. La telenovela está protagonizada por África Zavala y José Ron, quienes interpretan a Yasmine y León, respectivamente.

La historia sigue a Yasmine, una mujer que deja Marruecos para escapar de un matrimonio forzado y comenzar una nueva vida en México. En el país conoce a León, heredero de un emporio joyero, con quien inicia una relación marcada por diferencias culturales y prejuicios. Parte de la telenovela se grabó en el país africano.

La aparición de Otto Sirgo llegará a la televisión varios meses después de su muerte, ya que Cruzando destinos: Marruecos en el corazón se estrenará el 18 de enero de 2027 a las 21:30 horas por el canal de Las Estrellas.

¿Cuáles fueron las últimas telenovelas de Otto Sirgo?

Antes de grabar Cruzando destinos: Marruecos en el corazón, Otto Sirgo se mantuvo activo en la televisión y participó en diversas producciones durante los últimos años de una trayectoria artística de más de 5 décadas.

Una de sus apariciones más recientes fue en Doménica Montero, producción protagonizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas, donde realizó una participación especial como el juez Benítez.

Previamente, formó parte de Juegos interrumpidos, producción estrenada en 2024 en la que interpretó a Pedro. El actor apareció en 14 episodios de la historia, que tuvo una segunda temporada en 2025.

En 2023 participó en Eternamente amándonos como Gabriel Garibay, mientras que en 2021 se integró a Vencer el pasado como Eusebio Álvarez. A estos trabajos se suman producciones de años anteriores como Falsa identidad, Ringo, Preso No. 1 y Enemigo íntimo.

Su trayectoria en los melodramas comenzó a finales de los años 60 y continuó con participaciones en telenovelas como Rosa salvaje, Lazos de amor, Niña amada mía, Sortilegio, Por ella soy Eva y Lo que la vida me robó.

Otto Sirgo El actor Otto Sirgo tuvo una carrera de más de 50 años dentro de la actuación. (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué dijo la hija de Otto Sirgo sobre sus últimos días?

El trabajo frente a las cámaras acompañó a Otto Sirgo prácticamente hasta los últimos meses de su vida. Valerie Sirgo, hija del actor, reveló durante un encuentro con medios que su padre terminó de grabar su última telenovela aproximadamente 2 meses antes de fallecer.

Su hija también explicó que el actor todavía enfrentaba la ausencia de su esposa, Maleni Morales, quien murió en 2020. Valerie recordó que sus padres tuvieron una relación cercana y consideró que Sirgo nunca logró recuperarse por completo de aquella pérdida.

En sus últimos días, el actor permaneció hospitalizado debido a un problema relacionado con el corazón. Posteriormente, decidió regresar a su casa, donde estuvo acompañado por su familia hasta su fallecimiento.

Antes de morir, Otto Sirgo también dejó claro cómo quería que fuera su despedida. Valerie Sirgo reveló que el actor pidió ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en el Popocatépetl, un lugar por el que sentía un cariño especial. Para cumplir su última voluntad, solicitó a sus hijos rentar un helicóptero y llevar sus restos hasta el volcán.