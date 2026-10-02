Festival Cultura UNAM: Obra de ‘Hamlet’ explora el otro lado del texto shakesperiano

¿Qué ocurrió la noche en que murió el viejo rey Hamlet? ¿Qué sucedió antes de de la aparición del fantasma, antes de la famosa pregunta sobre existir o no existir y antes de que la tragedia se despliegue? Como en toda historia, en el Hamlet de William Shakespeare también existió un antes; una noche de muerte, secretos, silencios y traición.

Desde Polonia, la compañía Song of the Goat Theatre llega al Festival Cultura UNAM para imaginar justamente ese momento en Hamlet, La vigilia, una propuesta dirigida por Grzegorz Bral que se presentará el sábado 3 de octubre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón.

La obra se sitúa dos meses antes del inicio de la historia que conocemos. Es la noche del asesinato del viejo rey Hamlet, convertida en una especie de vigilia shakespeariana cercana a los antiguos festivales paganos dedicados a los muertos. En este espacio suspendido, personajes conocidos de la emblemática tragedia conviven con otros creados especialmente para la pieza, mientras salen a la superficie pensamientos, secretos y tensiones que permanecían ocultas.

Aquí no se trata de volver a contar Hamlet, sino de acercarse a aquello que Shakespeare dejó entre líneas. Aunque aparentemente nada sucede, la noche está cargada de una energía contenida que poco a poco busca revelarse.

Hamlet aparece como un medio para explorar los orígenes de una tragedia familiar que todavía está por comenzar.

Los catorce intérpretes construyen la pieza a través de sonidos y un canto polifónico: las palabras dejan de funcionar únicamente como texto y se transforman en melodías, armonías y voces que expresan las estructuras internas de los personajes y sus relaciones familiares.

Así, el escenario se convierte en un espacio donde la tragedia puede escucharse antes de ser pronunciada. Los silencios, las voces y los cuerpos permiten acercarse a los personajes desde un lugar distinto al de la narrativa tradicional y descubrir que, incluso cuando aparentemente no pasa nada, una tragedia puede estar comenzando.

Hamlet, La vigilia es una oportunidad para encontrarse con Shakespeare desde otro lugar: no desde una noche fría en Elsinor, sino desde los silencios, sonidos y secretos que pudieron existir antes de ella. La presentación será el sábado 3 de octubre a las 7 pm en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario.

Esta propuesta escénica cuenta con apoyo de PROFEST, en colaboración con la Dirección de Teatro y con patrocinio parcial del Adam Mickiewicz Institute.