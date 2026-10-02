¿Por qué el reporte de empleo en EU ‘tiró paró’ al peso en su ‘pelea’ contra el dólar?

El dólar registró el viernes su peor jornada en un mes, después de que un reporte mostró que Estados Unidos creó menos empleos de los esperados en septiembre, lo que llevó brevemente a los operadores a replantearse sus apuestas sobre una nueva subida de las tasas de interés de la Reserva Federal este año.

El Bloomberg Dollar Spot Index cayó 0.3 por ciento después de que cifras del gobierno mostraron que las nóminas no agrícolas aumentaron en 29 mil puestos el mes pasado, frente a una previsión mediana de 90 mil en una encuesta de Bloomberg entre economistas. La tasa de desempleo subió ligeramente a 4.2 por ciento, desde 4.1 por ciento.

Tras conocerse los datos, los operadores redujeron por un momento sus apuestas a una subida de tasas de la Fed y dejaron de considerar como segura otra alza para diciembre.

Sin embargo, al cierre de la sesión volvieron a anticipar un movimiento antes de que terminara el año, aunque el dólar se mantuvo a la baja.

¿Por qué ha subido el dólar en la última semana?

El dólar había subido a principios de esta semana, ya que los elevados precios del petróleo, en medio del enfrentamiento de Estados Unidos con Irán, y una mayor preocupación por los riesgos fiscales y políticos en Francia impulsaron la demanda por la divisa estadounidense como activo de refugio. Casi todas las monedas del Grupo de los 10 ganaron terreno frente al dólar el viernes.

“Es un reporte mixto, lo suficientemente débil como para mantener a raya las apuestas sobre una subida de tasas de la Fed, pero no tanto como para afectar las expectativas de crecimiento de Estados Unidos”, dijo Erik Nelson, estratega de Wells Fargo.

“La reacción de debilidad del dólar debería desvanecerse y la atención volverá a centrarse en las primas de riesgo de Europa”.

Francia presenta plan para reducir el déficit presupuestario

Esta semana, el gobierno de Francia presentó planes para reducir el déficit presupuestario mediante límites al gasto y un aumento de los ingresos tributarios, lo que incrementó la preocupación de los inversionistas por la deuda del país.

El euro subió 0.1 por ciento el viernes, aunque acumula una caída de más de 1 por ciento esta semana frente a la moneda estadounidense.

Kit Juckes, estratega jefe de divisas de Societe Generale, dijo que la falta de una resolución en Medio Oriente, que está impulsando los precios de la energía, es “claramente negativa para el euro y positiva para el dólar” en el corto plazo.

El dólar todavía acumula un avance de alrededor de 0.8 por ciento en la semana, con lo que suma tres semanas consecutivas de ganancias, su racha positiva más larga desde enero de 2025.

Los operadores especulativos aumentaron su posición alcista sobre el dólar durante la semana que terminó el 29 de septiembre, con una visión más positiva sobre la moneda por segunda semana consecutiva, según datos de la Commodity Futures Trading Commission.